Jo Squillo: Schiaparelli, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2026
Alzate il mento verso il cielo come quando si guarda la Cappella Sistina. Ed è magia, poesia, è fantasia. Sfila la collezione pensata da Daniel Roseberry: è l’Haute Couture Schiaparelli.
Il nucleo emotivo di questa collezione mi è stato rivelato nell’ottobre dello scorso anno, mentre mi trovavo in un ritiro creativo fuori Roma. Un pomeriggio, organizzai all’ultimo minuto una visita guidata per vedere la Cappella Sistina.
Se ci siete stati, sapete che la prima cosa che si vede non è il soffitto, ma le pareti, dipinte fittamente da un esercito di artisti negli anni precedenti all’inizio del lavoro di Michelangelo nel 1508. Sono decorate con scene ecclesiastiche: immagini pensate per raccontare, per educare.
Ma alzate il mento verso il cielo e il pensiero si ferma. Inizia il sentimento. Questo perché, quarant’anni dopo, un uomo entrò e da solo cambiò l’arte per sempre, presentando un’immaginazione selvaggia, visivamente esuberante, vulnerabile e romantica di Dio, della religione, della fede e della condizione umana. Qui agonia ed estasi si mescolano, terribili e squisite. Non ci disse cosa fosse accaduto, ma offrì al suo pubblico il permesso di capire come sentirsi di fronte all’arte.
Risvegliò il mondo. E cinquecento anni dopo, ha risvegliato anche me. Ho smesso di pensare — per la prima volta dopo anni — a come qualcosa dovrebbe apparire, e ho iniziato invece a pensare a come mi sento mentre la creo. Era quello. L’intero battito emotivo di questa stagione non è diventato “com’è?”, ma “come ci sentiamo mentre lo facciamo?”. Che sollievo.
Che rivelazione.
Quella rivelazione ha informato ogni parte di questa collezione. Tratti decisi e rapidi scarabocchi sono diventati code di scorpione. Ho disegnato pungiglioni e denti di serpente, ibridando archetipi dell’alta moda con veleno intessuto nelle loro stesse silhouette. Conoscevo queste creature rettiliane/aracnidi, queste “infantas terribles”, come le chiamavo, e sapevo che sarebbero diventate le eroine della collezione, il nostro soffitto: sarebbero state uccelli in volo, sfidando la gravità, audaci nei colori, esplosive nelle forme.
La couture non esiste senza struttura, senza il rigore e le regole delle proprie tradizioni. Ma all’interno di questo quadro, spetta al designer trovare la libertà, spingere le regole del mezzo fino ai suoi limiti assoluti. Eppure questa collezione non è solo un avanzare o un lasciar andare: è una celebrazione della profondità di abilità e talento dei nostri atelier, tutti al lavoro al massimo delle loro capacità tecniche e creative. Il pizzo tagliato a mano viene realizzato come un bassorilievo per renderlo tridimensionale, creando profondità e ombra. Le piume — sia vere sia bouquet di seta in trompe-l’oeil — sono dipinte a mano, aerografate oppure immerse in resina e cristalli. Strati di tulle neon sono sovrapposti sotto il pizzo per ottenere un effetto sfumato.
Ogni look ha un “gancio” o un nome, come “Isabella Blowfish”, un incredibile tailleur-gonna composto da strati di tulle e organza, spolverato di ombre di cristalli nelle colorazioni del pesce palla e rifinito con punte in organza. La collezione trae ispirazione dai colori degli uccelli del paradiso — rosa, blu e zafferano — che raggiungono la loro massima espressione in una delle nostre giacche più straordinarie di sempre.
Gli accessori della collezione sono animati da teste d’uccello artificiali: sculture realizzate con piume di seta, becchi in resina e occhi in cabochon di perla — un omaggio alla maestosità della natura (nessun uccello è stato ferito nella creazione di questi pezzi). Sono fantasie, sì, ma alludono anche alla famosa fascinazione di Elsa per il mondo animale, in particolare per le creature del mare e del cielo — e in fondo, chi può dimenticare il suo interesse per l’aragosta, la creatura “corazzata” per eccellenza e un animale indissolubilmente associato alla maison da lei creata? Oltre al suo amore distintivo per la fauna selvatica, ci sono anche richiami alle iconografie che fece sue, soprattutto il buco della serratura, quel portale verso il mistero.
Moltissime persone mi chiedono quale sia il senso della couture. Di certo non è creare abiti per la vita quotidiana. Ma per me, la couture permette di riconnettermi con l’adolescente pieno di speranza che ero un tempo, quello che decise di non entrare in medicina, in finanza o in giurisprudenza, ma di inseguire quella fantasia unica che la moda può ancora offrire. Che il resto dell’anno riguardi la realtà, nella moda o altrove. Ma niente è più potente — o senza tempo — o, per me, più attuale, che poter liberare la mia immaginazione… e, spero, anche la vostra.
La couture è un invito. Smetti di pensare, ti dice. È il momento di sentire. Devi solo guardare in alto.
Daniel Roseberry