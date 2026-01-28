Jo Squillo: Schiaparelli, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2026

La couture non esiste senza struttura, senza il rigore e le regole delle proprie tradizioni. Ma all’interno di questo quadro, spetta al designer trovare la libertà, spingere le regole del mezzo fino ai suoi limiti assoluti. Eppure questa collezione non è solo un avanzare o un lasciar andare: è una celebrazione della profondità di abilità e talento dei nostri atelier, tutti al lavoro al massimo delle loro capacità tecniche e creative. Il pizzo tagliato a mano viene realizzato come un bassorilievo per renderlo tridimensionale, creando profondità e ombra. Le piume — sia vere sia bouquet di seta in trompe-l’oeil — sono dipinte a mano, aerografate oppure immerse in resina e cristalli. Strati di tulle neon sono sovrapposti sotto il pizzo per ottenere un effetto sfumato.