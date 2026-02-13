Jo Squillo: Savage x Fenty di Rihanna lancia nuove collezioni per San Valentino
LOVE SO SAVAGE: un'ode moderna ad Afrodite.
Protagonista della campagna, Rihanna è una dea moderna, affiancata dall'attore e attrice Lovie Simone e Michael Cooper Jr., oltre che dalle modelle Emma Arletta e Vivian Wilson. Insieme, danno vita alla visione romantica e coinvolgente della collezione.
La collezione di San Valentino offre una gamma di stili intimi per tutti i gusti. Tra le collezioni di spicco figurano Sinful Rose Printed Lace, Roselace, Nite Shade, Savage X Satin e Savage X Boxers, che uniscono l'inconfondibile stile Savage X Fenty a dettagli romantici.
Le collezioni di San Valentino sono disponibili online su savagex.com, nei negozi Savage X Fenty e tramite partner all'ingrosso selezionati in tutto il mondo. I prezzi vanno da £22 a £70 per i membri Rewards e da £12 a £50 per i non membri Rewards. Per aggiornamenti esclusivi e contenuti dietro le quinte, segui @SavageXFenty.
