Jo Squillo: Roberto Cavalli, la collezione Spring-Summer 2026
Il coraggio di scegliere. La libertà di percorrere una strada individuale, in equilibrio tra istinto e razionalità.
Con la stagione Primavera/Estate 2026, Roberto Cavalli non scende a compromessi. L’universo plasmato da Fausto Puglisi è inequivocabilmente oro.
Scegliere l’oro non significa scegliere solo un colore, ma abbracciare una visione estetica: preziosa, audace e assolutamente contemporanea, come le donne che da sempre indossano Cavalli.
In un mondo saturo di messaggi, spesso violenti e disturbanti, il brand accende i riflettori su una nuova consapevolezza, fondata sulla coerenza e sulla celebrazione dei valori originari della Maison, che in questa stagione si rivelano in un bagliore metallico, seducente e intrigante.
Fausto Puglisi viaggia nell’arte e nelle diverse epoche alla ricerca di personalità da celebrare: dalla regale Cleopatra interpretata da Elizabeth Taylor, all’eleganza disinvolta di Nan Kempner, e all’attitudine radicalmente dégagé di Jane Birkin che cammina scalza per le strade di Saint Tropez.
Questo viaggio attraverso un’idea di femminilità forte e multiforme, profondamente e coerentemente libera, si traduce in una collezione che, anche nel dettaglio e nella lavorazione più intricata, vuole comunicare un messaggio di immediatezza. Che cosa c’è di più liberatorio di qualcosa che innesca senza ostacoli il desiderio?
Fil coupé, devoré, pizzi spalmati, jersey liquidi, tessuti jacquard tridimensionali… materiali preziosi si alternano nella collezione dando vita ad abiti dalle silhouette fluide, leggere, autenticamente femminili.
Il denim, come nella tradizione più autentica del brand, è protagonista, sempre interpretato in una chiave sperimentale con un risultato ultra glam. Silhouette bell-bottom, vita bassa, i jeans, spalmati, lavati, arricchiti da infilature o studiate abrasioni, si portano con le camicie fluide, che scivolano sensualmente sulla pelle, e con le giacche maschili dai volumi generosi.
Il plissé, riprodotto anche in versione trompe l’oeil nella stampa Iside, dona movimento ad abiti, gonne e capispalla, mentre il denim si inserisce nel mondo della sera con i bustini incorporati nei lussuosi abiti tempestati di applicazioni luminose.
Appartiene al mondo della couture un abito speciale, creato unendo attraverso infilature di camoscio diversi pizzi che creano motivi moreschi.
Simbolo di energia vitale, rinnovamento e trasformazione, il serpente, icona del mondo Cavalli, è protagonista degli accessori. Avvolge i tacchi delle mule a punta; accarezza il piede con i sandali e le pump; decora le borse con effetto piercing.
Lo snake ritorna protagonista nei gioielli e conquista la scena nelle micro bag, che con glamour e ironia celebrano Serpentine, il nuovo profumo di casa Cavalli.
