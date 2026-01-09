Jo Squillo: Roberto Cavalli inaugura una nuova boutique a Milano

Elemento centrale dello spazio è la parete semicercolare rivestita in wallcovering Roberto Cavalli Home, impreziosita dal logo della Maison in polished gold, che organizza il percorso e introduce le diverse aree di vendita. Tavoli accessori in champagne gold e vetro, appenderie perimetrali e camerini integrati accompagnano il cliente in un’esperienza fluida e immersiva.