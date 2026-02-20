Jo Squillo: Riviera Dream Vision: 75 anni di moda “Made in Romagna” in mostra

Nel 2026 ricorrono i 50 anni della celebre pellicola del Maestro “Casanova”, che vinse l’Oscar nel 1977 per i Migliori Costumi, realizzati dallo scenografo e costumista emiliano Danilo Donati. A Rimini saranno esposti abiti di scena della pellicola provenienti dall’archivio del Fellini Museum. In particolare si tratta di 4 abiti, tra cui quello del Doge di Venezia, quello di una dama, sempre della sequenza del carnevale, e due giacche. Non solo: a dialogare con la moda di Riviera Dream Vision ci saranno anche le sagome della “Viassa Felliniana” realizzate da Antonello e Milo Geleng (figlio e nipote di Rinaldo Geleng, scenografo e amico del regista riminese). Si tratta delle sagome riproducenti, con una resa tra illustrazione e scenografia, alcuni dei più celebri personaggi delle pellicole del Maestro -da Zampanò e Gelsomina a Cabiria, dalla tabaccaia e Anita a Marcello e Casanova- che dopo essere state collocate per una decennio lungo la “Viassa” (antica strada di Torre Canavese, nel torinese) sono state restaurate e arrivano a Rimini grazie a Elena Datrino, figlia di Marco, antiquario e mecenate che inventò la “Viassa Felliniana” assieme ad Enrico Todi, storico titolare della Galleria Vittoria di via Margutta a Roma, amico di lunga data di Fellini.