Jo Squillo: Riviera Dream Vision, 75 anni di moda “Made in Romagna” in mostra

“Dietro a 75 anni di moda in Romagna,” evidenzia l’Assessora Regionale a Turismo, Commercio e Sport, Roberta Frisoni, “ci sono passione, estro, intraprendenza, dedizione, generosità e…sogno. Sì, quella capacità di sognare -che in tutta la nostra Regione ha generato capolavori assoluti, dalle vetture di Enzo Ferrari alle pellicole di Federico Fellini- ha dato vita a bellissime avventure imprenditoriali. Esperienze che in Romagna hanno trovato una declinazione d’eccellenza nel Distretto Romagnolo della moda che ha portato il “Made in Romagna” in tutto il mondo. E non ci poteva essere uno spazio più ricco di storia e fascino dei Palazzi dell’Arengo e del Podestà ad accogliere l’originale percorso espositivo che racconterà come è nato e cresciuto questo Distretto. Un giusto omaggio alle “mani” di questa terra, riconosciuta e apprezzata per l’ospitalità e genuinità delle persone, per la sua cultura, arte e storia e per i suoi paesaggi, ma che forse non tutti conoscono come la “casa” di alcuni dei capi e delle calzature che hanno fatto la storia della moda negli ultimi decenni. E in un momento complicato per il settore moda globale, sostenendo questa esposizione abbiamo voluto dare un segnale di incoraggiamento per tutti i lavoratori del settore”.