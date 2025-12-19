Jo Squillo: Rams Global, Swinger International e Sri Group, in accordo con L Catterton, acquisiscono la quota di minoranza della famiglia Etro

ETRO, l’iconico lifestyle brand italiano del lusso, entra in una nuova fase di sviluppo.
© Ufficio stampa
Un pool di soggetti investitori industriali composto da RAMS GLOBAL, Mathias Facchini (Swinger International) e il banchiere Giulio Gallazzi (tramite SRI Group), d’intesa con L Catterton, ha acquisito la quota di minoranza precedentemente detenuta dalla famiglia Etro. L Catterton rimane azionista di maggioranza e continuerà a supportare attivamente la strategia di crescita di lungo periodo del brand.
L'operazione è volta a rafforzare le capacità industriali e strategiche di ETRO, confermando al contempo la forte fiducia esterna nel posizionamento del marchio e nel suo potenziale futuro.
I termini finanziari non sono stati resi noti; tuttavia, la valutazione è superiore a quella dell’investimento originario di L Catterton, a conferma del valore creato dal momento dell'ingresso ad oggi. L'operazione riflette una significativa storia di creazione di valore e i nuovi investitori industriali entrano come partner a lungo periodo, riconoscendo e sostenendo la traiettoria di crescita di ETRO.
Attraverso le rispettive piattaforme, RAMS GLOBAL, Facchini e Gallazzi hanno scelto di investire in ETRO dopo aver individuato un rilevante potenziale ancora inespresso sia nei mercati esistenti sia in quelli nuovi. La loro partecipazione rappresenta una forte attestazione esterna alla strategia di ETRO, del suo posizionamento nel panorama lifestyle globale del lusso e dei progressi raggiunti negli ultimi anni.
Questi partner apportano competenze settoriali, network e know-how industriale che sosterranno la prossima fase di espansione internazionale e di sviluppo delle categorie.
L'attuale CEO, Fabrizio Cardinali, è stato determinante nel rafforzamento della governance e dei processi, nel costruire e consolidare un management team di alto profilo, nel ripristinare la rilevanza e l'attrattività del brand e nel riallacciare il rapporto di ETRO con i consumatori storici e quelli nuovi.
Il CEO rimarrà una figura centrale nel futuro di ETRO, continuando a guidare l’esecuzione del piano strategico in stretta collaborazione con L Catterton, RAMS GLOBAL e ai nuovi investitori.
Faruk Bülbül, in rappresentanza di RAMS GLOBAL, sarà nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e lavorerà a stretto contatto con il CEO e con gli azionisti per sostenere la prossima fase di crescita.
La nomina riflette l'ambizione di ETRO di plasmare il proprio futuro come brand lifestyle globale, rimanendo fedele al proprio heritage.
Luigi Feola, Managing Partner L Catterton Europe, ha dichiarato: “ETRO ha costruito un forte slancio negli ultimi anni, rafforzando il brand e consolidando la propria piattaforma operativa e di governance. Siamo lieti di accogliere RAMS GLOBAL, Mathias Facchini e Giulio Gallazzi come partner di lungo periodo che apportano preziose competenze industriali e network globali. Insieme a Fabrizio Cardinali e al management team, continueremo a eseguire il piano strategico di ETRO e ad accelerarne la crescita internazionale”.
RAMS GLOBAL vanta oltre 36 anni di esperienza in 11 aree di business, dalle residenze di lusso all'hospitality e alla gastronomia, con una presenza internazionale consolidata in numerosi Paesi e nelle principali città globali.
Swinger International S.p.A. è un gruppo fashion italiano specializzato in abbigliamento, calzature, borse e accessori nei segmenti prêt-à-porter e contemporary. La società gestisce brand proprietari, tra cui il marchio di prêt-à-porter femminile Genny, nonché collaborazioni in licenza con primarie case di moda internazionali. Offre solide competenze in design, produzione e distribuzione internazionale, oltre a una vasta esperienza nello sviluppo e nell'espansione di partnership nel settore fashion a livello globale.
Giulio Gallazzi è Presidente & CEO di SRI Group, investitore di private equity focalizzato sulle PMI. Vanta una lunga esperienza nello sviluppo del business internazionale, nella corporate finance e nella corporate governance. Sotto la sua guida, SRI Group ha realizzato diverse acquisizioni strategiche ed è diventato uno dei principali azionisti del Gruppo Banca del Fucino.