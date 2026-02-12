Jo Squillo: Ralph Lauren, la collezione Fall 2026
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
La passione per l'avventura definisce la donna Ralph Lauren per l'autunno 2026.
"Amo l'avventura della moda. La mia collezione autunno 2026 è ispirata a quel tipo di spirito ribelle, la sicurezza della donna che la indosserà a modo suo, per raccontare la sua storia. Rispetta la qualità senza tempo delle cose del passato, ma le reinventa per il presente. Il suo stile non è definito dal tempo. È duraturo."
-Ralph Lauren
La passione per l'avventura definisce la donna Ralph Lauren per l'autunno 2026. Modernista con un occhio alla storia, esige un pragmatismo chic con un'emozione scatenata. I suoi abiti devono funzionare ma anche emozionare.
Per l'autunno, trova questa originalità in una fusione efficace di sartoria, spesso con un tocco vintage; corsetteria; cotta di catena e occasionalmente spalle forti. Una ricca tavolozza di pizzi terrosi con ampio ricamo metallico infila un'elegante risonanza, mantenendo il modo giovane e creando una struttura per un contrasto essenziale. Il contrapposto principale: una nuance tra morbidezza e forza. In questo confronto, i tutini lucidanti coesistono perfettamente con curve sexy e abbigliamento sportivo grintoso.
Una silhouette lunga e lingua si ottiene, con intervalli di orli più corti. Spesso, una cintura evidente definisce il girovita. I pantaloni sono disponibili sia ultra-asturi che plissettati o a botte. A volte, c'è un'eccezione artistica, come quando la sartoria si rinnova in un tessuto inatteso, ricco di nuvole, reimmaginato in un cashmere maglia sensuale e sagomato. E un concetto semplice diventa intimo quando un maglione grossato con ricami floreali esplosivi incontra pantaloni in seta con ricami floreali e jacquard.
I capispalla sono in primo piano, dai cappotti esattamente tai loreo in lana doppio petto o in pelle con texture a ghiaccio, a una gamma di giacche deliberatamente svendite. Tra queste, una in pelle, con superficie invecchiata a mano, e una in shearling con stampa leopardata e un retro strutturato creato da uno strato di crinolina nascosto.
I giochi texturali raggiungono un grande interesse attraverso oltre cinquanta materiali personalizzati: tweeds, velluti, jacquard, ricami, stampe di sciarpe accattivanti e una ricchezza di pelli e shearling. Una giacca corta si rovesci da pelo di shearling a foglia metallica croccante su un maglione di cashmere e pantaloni covert; un altro, un velluto jacquard lavorato intenso con motivo a piume, con pantaloni in flanella elasticizzata. Un orso in velluto di seta color cardo con carrello a sfera raffina la sua femminilità con una giacca oversize a spina di pesce. E numerose versioni di mesh crafted che ricordano la cotta di catena si confrontano con lana, velluto e shearling.
In ogni sua parte, il lavoro artigianale impreziosisce la linea. Un collo alto con micro-paillettes sovrastampato in velluto floccato produce un effetto moody. Al contrario, il velluto apparentemente libero di un abito con la schiena aperta ha richiesto una doppia tintura, in marrone e blu scuro, per ottenere la sua luminescenza affascinante. E molteplici giri di lavorazione artigianale - ricami con paillettes e filo; pittura; applicazioni con strisce di pelle; frange con perline di vetro - hanno contribuito alla realizzazione di un top delicato e artistico.
Gli accessori bolo esaltano lo spirito rinnovato. Stivali da cavallo e pantofole in velluto ricamate. Le variazioni dell'iconica borsa Ralph, in particolare la tote e la nuova mini crossbooy, aggiungono profondità. E la nuova pochette deco lock richiude gli accenti metallici della collezione con una catena che si attacca alla borsa come un braccialetto.
La collezione autunno 2026 celebra una donna che ha paura nella sua ricerca di avventura, che onora la sua tradizione mentre abbraccia la reinvenzione ed esplora ciò che l'attende rimanendo fedele a sé stessa.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa