Jo Squillo: Ralph Lauren, la collezione Fall 2026

Una silhouette lunga e lingua si ottiene, con intervalli di orli più corti. Spesso, una cintura evidente definisce il girovita. I pantaloni sono disponibili sia ultra-asturi che plissettati o a botte. A volte, c'è un'eccezione artistica, come quando la sartoria si rinnova in un tessuto inatteso, ricco di nuvole, reimmaginato in un cashmere maglia sensuale e sagomato. E un concetto semplice diventa intimo quando un maglione grossato con ricami floreali esplosivi incontra pantaloni in seta con ricami floreali e jacquard.