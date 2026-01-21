Jo Squillo: Pollini, la collezione menswear Fall-Winter 2026/2027
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
La collezione si sviluppa attorno a un equilibrio sofisticato tra stile, funzionalità e comfort, con particolare attenzione alla vestibilità e alla qualità dei materiali.
© Ufficio stampa
Per l’Inverno 2026, Pollini interpreta la calzatura uomo attraverso un’estetica di eleganza disinvolta, in cui un’attitudine informale si coniuga a un rigoroso controllo dei volumi e a un’eccellenza costruttiva che da sempre contraddistingue il brand.
Elemento centrale della proposta è l’introduzione di nuovi fondi carrarmato, progettati per garantire stabilità, protezione e flessibilità, senza rinunciare a un’estetica raffinata e contemporanea. Le strutture morbide e leggere accompagnano il movimento naturale del piede, assicurando un’esperienza di utilizzo quotidiana all’insegna del benessere.
All’interno del gruppo George, caratterizzato da modelli casual urban dalle linee pulite e versatili — come derby e loafer — la suola carrarmato, proposta sia a contrasto sia in tono con la tomaia, rafforza il carattere moderno e metropolitano delle calzature, conferendo personalità e attualità a silhouette essenziali.
Il gruppo Budapest raccoglie invece alcuni dei modelli best seller dell’universo Pollini, espressione di un’anima più sportiva e dinamica. Pedule e combat boot si distinguono per una suola carrarmato ultraleggera, studiata per offrire elevate performance e massima versatilità d’uso, risultando ideali tanto per il contesto urbano quanto per superfici più irregolari.
Con la collezione Uomo Inverno 2026, Pollini conferma la propria visione di uno stile maschile contemporaneo, capace di coniugare tradizione manifatturiera, innovazione tecnica e sensibilità estetica.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa