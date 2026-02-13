Jo Squillo: New York Chic: la sfilata per il 45° Anniversario della collezione Michael Kors Autunno/Inverno 2026

"Quando penso a New York, penso alla reinvenzione e a ciò che può essere reimmaginato", ha detto Michael Kors. "Questo è il posto più duro e grintoso del mondo, ma può anche essere il posto più glamour e magico del mondo, e questa giustapposizione è ciò che rende le persone interessanti, i luoghi interessanti e la moda interessante. Questa collezione parla di resilienza e forza. Spero che ciò che disegno faccia sentire le persone più forti, perché abbiamo tutti bisogno di bellezza e forza."