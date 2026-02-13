Jo Squillo: New York Chic: la sfilata per il 45° Anniversario della collezione Michael Kors Autunno/Inverno 2026
La sfilata ha celebrato il 45° anniversario della Michael Kors Collection, con lo stilista che ha celebrato l'iconico yin e yang di New York City, che ha da sempre influenzato le sue creazioni.
New York Chic è stato il tema della sfilata Autunno/Inverno 2026 di Michael Kors, tenutasi questa sera al Metropolitan Opera
House del Lincoln Center di New York.
"Quando penso a New York, penso alla reinvenzione e a ciò che può essere reimmaginato", ha detto Michael Kors. "Questo è il posto più duro e grintoso del mondo, ma può anche essere il posto più glamour e magico del mondo, e questa giustapposizione è ciò che rende le persone interessanti, i luoghi interessanti e la moda interessante. Questa collezione parla di resilienza e forza. Spero che ciò che disegno faccia sentire le persone più forti, perché abbiamo tutti bisogno di bellezza e forza."
Per l'Autunno/Inverno 2026, Michael Kors si è affidato a una semplicità drammatica e all'idea di reinventare i capi essenziali del guardaroba. La sartorialità ha incontrato la morbidezza con tagli sbiechi, drappeggi delicati, strati fluidi e rivisitazioni moderne di texture classiche, dal tweed alla flanella. Un nuovo modo di vestirsi per la sera ha trovato l'equilibrio tra grinta e glamour con pantaloni decorati con strascico, camicie prese in prestito dai maschietti, opulenti ricami a mano e abiti da cocktail con strascico che fungevano anche da scialli. Per la palette, i neutri urbani, tra cui il cammello, simbolo di Kors (definito fulvo in questa stagione), erano punteggiati da intense tonalità di rubino, lampone e vino. Gli accessori hanno abbracciato la forza architettonica della città natale dello stilista, abbinati a scarpe pensate per una vita cittadina dinamica. Capispalla vistosi hanno enfatizzato l'appeal di stagione.
Una colonna sonora personalizzata, creata dal compositore Sebastien Perrin, si è sposata con la cornice orchestrale della location della sfilata e con il glamour intrinseco della stagione, mentre modelle tra cui Liisa Winkler, Julia Nobis, Paloma Elsesser, Karolin Wolter, Ugbad Abdi, Alex Consani, Aymeline Valade, Amelia Gray, Devyn Garcia e altre sfilavano in passerella, con la leggendaria top model Christy Turlington a chiudere lo show.
Tra le star Uma Thurman, Dakota Fanning, la testimonial del marchio Suki Waterhouse, Gabrielle Union-Wade, Kelsea Ballerini, Mary J. Blige, Martha Stewart, Olivia Munn, Leslie Bibb, Rachel Zegler, Nicole Scherzinger, Audra McDonald e altri amici del marchio erano in prima fila.
I festeggiamenti sono proseguiti con gli ospiti che, attraversando il Lincoln Center, si sono diretti al P.J. Clarke's, un locale storico di New York, per cheeseburger e Martini. Un'esibizione a sorpresa al pianoforte del musicista e artista candidato ai Grammy Rufus Wainwright ha fatto impazzire il pubblico.
L'esperienza della sfilata è stata presentata in anteprima sui canali social e digitali del brand, tra cui MichaelKors-Collection.com, che funge da hub per tutti i contenuti della collezione Michael Kors Autunno/Inverno 2026. La programmazione era disponibile anche per il pubblico internazionale del brand su YouTube, Instagram, TikTok, Facebook e X.
