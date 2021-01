Jo Squillo: Miguel Vieira, la collezione Uomo per l'inverno 2021/22 Ufficio stampa 1 di 36 Ufficio stampa 2 di 36 Ufficio stampa 3 di 36 Ufficio stampa 4 di 36 Ufficio stampa 5 di 36 Ufficio stampa 6 di 36 Ufficio stampa 7 di 36 Ufficio stampa 8 di 36 Ufficio stampa 9 di 36 Ufficio stampa 10 di 36 Ufficio stampa 11 di 36 Ufficio stampa 12 di 36 Ufficio stampa 13 di 36 Ufficio stampa 14 di 36 Ufficio stampa 15 di 36 Ufficio stampa 16 di 36 Ufficio stampa 17 di 36 Ufficio stampa 18 di 36 Ufficio stampa 19 di 36 Ufficio stampa 20 di 36 Ufficio stampa 21 di 36 Ufficio stampa 22 di 36 Ufficio stampa 23 di 36 Ufficio stampa 24 di 36 Ufficio stampa 25 di 36 Ufficio stampa 26 di 36 Ufficio stampa 27 di 36 Ufficio stampa 28 di 36 Ufficio stampa 29 di 36 Ufficio stampa 30 di 36 Ufficio stampa 31 di 36 Ufficio stampa 32 di 36 Ufficio stampa 33 di 36 Ufficio stampa 34 di 36 Ufficio stampa 35 di 36 Ufficio stampa 36 di 36 leggi dopo slideshow ingrandisci

La storia raccontata da Miguel Vieira parla di persone sicuri del proprio aspetto che vedono i propri capi come un'estensione di sé stessi, come qualcosa che fa parte del proprio DNA.

Questi straordinari personaggi hanno il potere di essere sé stessi, sfuggire agli stereotipi e indossare ciò che vogliono quando vogliono. Per loro il classico può essere moderno perché è la loro attitude a rendere i capi irriverenti e unici; portano alla liberazione dello stigma sociale secondo cui dobbiamo vestirci in base al genere cui apparteniamo.

È importante sganciarsi dalle etichette imposte dalla società che ci limitano come individui e iniziare a vedere la fluidità di genere come qualcosa di naturale e frutto di una libera scelta.