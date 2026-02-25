Jo Squillo: Martino Midali, la collezione FW 26-27

La sfilata è nata in collaborazione con Stati Generali delle Donne, rete impegnata nella promozione della parità di genere e del valore del lavoro femminile. In questo contesto la panchina rossa è diventata parte di un percorso culturale più ampio che ha chiamato alla responsabilità collettiva. I numeri non possono essere ignorati: 113 donne sono state uccise nel 2024 (94 in ambito familiare); nel 2025, secondo dati provvisori, le vittime sono state circa 95–100, in larga parte in ambito familiare. Una donna ogni tre giorni. Oltre l’80% per mano di persone conosciute. 6,8 milioni hanno subito violenza nel corso della vita. In questo scenario la moda ha scelto di farsi presenza e consapevolezza.