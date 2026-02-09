Jo Squillo: Maison Boucheron, la collezione “Because Of Love”
Un sentimento che cresce nel tempo, che si esprime nei dettagli, nei gesti silenziosi e nella trasparenza che unisce due persone.
Quest'anno Boucheron celebra l'amore con una campagna chiamata "Getting Closer" e diverse nuove creazioni. E poiché l'amore si fonda su fiducia e trasparenza, la Maison segna una nuova pietra miliare nella tracciabilità delle sue pietre: tutti i diamanti centrali taglio rotondo da 0,2 a 1 carato della sua linea Bridal sono ora completamente tracciabili, dalla miniera al gioiello finito.
La nuova campagna di Boucheron, "Getting Closer", è la storia di due esseri che si incontrano e crescono insieme fino a diventare una cosa sola. Attraverso una sequenza di immagini e video, la distanza tra loro si riduce gradualmente: un ritratto evocativo dell'alba dell'amore e dell'approfondimento del loro legame.
Étoile de Paris
La collezione Étoile de Paris rende omaggio a una veduta aerea di Place de l'Étoile e dei suoi dodici viali. Ora l'iconico anello solitario è completato da un pendente e da un paio di orecchini. Ogni creazione è scolpita con la precisione sfaccettata di una pietra preziosa per esaltare la brillantezza del diamante centrale, un sottile rimando tra una pietra e l'altra.
Pont de Paris
Ispirata ai celebri versi del poeta Guillaume Apollinaire, "Sotto il ponte Mirabeau scorre la Senna / E i nostri amori", la collezione Pont de Paris cattura la bellezza dell'amore eterno.
Questa nuova fede nuziale, interamente tempestata di diamanti, è un pezzo che si abbina all'anello solitario della stessa collezione. Si allinea perfettamente con i contorni dell'anello di fidanzamento, come due esseri che diventano uno.
Pivoine
Inizialmente realizzata come anello e pendente, la peonia Pivoine sboccia ora in un paio di orecchini. Queste nuove creazioni in oro bianco, incastonate con diamanti, riproducono le linee pure del fiore per simboleggiare il nodo d'amore. Come in altri gioielli Pivoine, i petali, con la loro delicata incastonatura di diamanti rotondi, si aprono attorno a un bocciolo centrale, formato da un diamante taglio brillante.
Tracciabilità e trasparenza
Nel 2022 Boucheron ha introdotto il suo framework di sostenibilità, "Precious for the Future", una sfida per esplorare nuovi modi di approvvigionamento, progettazione e creazione, in armonia con gli ecosistemi in cui opera la Maison.
Nello stesso anno, una pietra miliare significativa di questo percorso fu raggiunta con l'anello Étoile de Paris, sulle cui materie prime Boucheron fu in grado di fornire informazioni complete sulla tracciabilità, dal diamante centrale e dal platino certificato RJC CoC del corpo dell'anello fino al pavé di diamanti. L'innovativo sistema di tracciabilità del diamante solitario fu sviluppato in collaborazione con Sarine Technologies, il cui esclusivo Diamond Journey™ offre visibilità su ogni fase del percorso del diamante, dalla miniera al laboratorio.
Da gennaio 2024, Boucheron è in grado di garantire la tracciabilità di tutti i nuovi diamanti centrali taglio rotondo da 0,2 a 1 carati nei suoi gioielli della linea Bridal. La Maison fornisce ai clienti un certificato Boucheron digitale attraverso una piattaforma online interattiva, dove possono ripercorrere la storia del loro diamante.
Le collezioni di Boucheron sono disponibili in esclusiva per l’Italia da Pisa 1940 – Milano.
