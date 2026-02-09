Jo Squillo: Maison Boucheron, la collezione “Because Of Love”

Étoile de Paris

La collezione Étoile de Paris rende omaggio a una veduta aerea di Place de l'Étoile e dei suoi dodici viali. Ora l'iconico anello solitario è completato da un pendente e da un paio di orecchini. Ogni creazione è scolpita con la precisione sfaccettata di una pietra preziosa per esaltare la brillantezza del diamante centrale, un sottile rimando tra una pietra e l'altra.