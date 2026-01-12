Jo Squillo: Leonardo DiCaprio, Joe Alwyn e molti altri in Dior alla 83ª edizione dei Golden Globe Awards

Tra le presenze maschili di maggiore rilievo, Leonardo DiCaprio e Joe Alwyn hanno incarnato l’eleganza maschile firmata Dior.

Leonardo DiCaprio ha scelto un tuxedo classico in bianco e nero, dalle linee pulite e senza tempo, espressione di una raffinatezza discreta e consolidata. Joe Alwyn ha invece indossato uno smoking Dior in velluto blu navy, caratterizzato da collo a scialle e dettagli sartoriali ricercati, reinterpretando con modernità i codici tradizionali del black tie.