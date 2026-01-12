Jo Squillo: Leonardo DiCaprio, Joe Alwyn e molti altri in Dior alla 83ª edizione dei Golden Globe Awards
Protagonista della serata è stata la Maison Dior, che ha vestito alcune tra le personalità più influenti del panorama artistico contemporaneo.
La 83ª edizione dei Golden Globe Awards ha celebrato il meglio del cinema e della televisione internazionale, offrendo al contempo uno spettacolo di grande impatto estetico sul red carpet, dove l’eleganza sartoriale ha avuto un ruolo centrale.
Tra le presenze maschili di maggiore rilievo, Leonardo DiCaprio e Joe Alwyn hanno incarnato l’eleganza maschile firmata Dior.
Leonardo DiCaprio ha scelto un tuxedo classico in bianco e nero, dalle linee pulite e senza tempo, espressione di una raffinatezza discreta e consolidata. Joe Alwyn ha invece indossato uno smoking Dior in velluto blu navy, caratterizzato da collo a scialle e dettagli sartoriali ricercati, reinterpretando con modernità i codici tradizionali del black tie.
Accanto a loro, anche il mondo femminile ha trovato in Dior una potente espressione di stile e personalità. Jessie Buckley ha incantato con un abito dalla silhouette fluida e sofisticata, in equilibrio tra romanticismo e rigore contemporaneo. Mia Goth ha optato per una creazione dal forte impatto visivo, capace di esprimere un’estetica audace e anticonvenzionale, in linea con la sua identità artistica.
Presenza di grande rilievo anche quella di Priyanka Chopra-Jonas, che ha indossato una creazione Dior dall’eleganza scultorea, impreziosita da dettagli couture che hanno valorizzato la sua naturale raffinatezza e il suo carisma internazionale. Rashida Jones, invece, ha scelto un look sobrio e sofisticato, dimostrando come la Maison sappia interpretare con equilibrio e modernità una femminilità essenziale e senza tempo.
A completare il parterre Dior, EJAE ha portato sul red carpet una visione contemporanea dello stile maschile, con un outfit che fonde precisione sartoriale e sensibilità moderna, confermando il dialogo costante della Maison con le nuove generazioni e le diverse espressioni culturali.
La presenza di queste personalità all’83ª edizione dei Golden Globe sottolinea ancora una volta il ruolo centrale di Dior come punto di riferimento globale per l’eleganza contemporanea, capace di vestire individualità diverse mantenendo un linguaggio stilistico coerente, raffinato e riconoscibile.
