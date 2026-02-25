Jo Squillo: le celebrità indossano Chanel Haute Joaillerie alla 79ª edizione dei British Academy Film Awards
In occasione della 79ª edizione dei BAFTA Film Awards, CHANEL ha celebrato ancora una volta il suo legame con il mondo del cinema.
Jessie Buckley, vincitrice del premio come Migliore Attrice Protagonista, ha indossato orecchini attirante, collezione di alta gioielleria “Les talismans de Chanel”, in oro bianco 18 carati e diamanti, anello sillage dorato, collezione di alta gioielleria “N°5”, in oro bianco 18 carati, oro giallo 18 carati, diamanti, zaffiri gialli, granati spessartiti, 1 diamante taglio smeraldo 5,01 ct.
Tilda Swinton, ambasciatrice di Chanel, ha indossato un anello "Dreams come true", collezione di alta gioielleria "Reach for the stars", in oro bianco 18 carati, oro rivestito di nero e diamanti naturali lucidati, 1 diamante taglio brillante da 10,20 ct dfl.
Gracie Abrams, ambasciatrice Chanel, ha indossato un anello a cascata N°5, collezione di alta gioielleria “N°5”, in oro bianco 18 carati e diamanti, e orecchini trasformabili Coco Crush, collezione di alta gioielleria “Coco Crush”, motivo trapuntato, in oro bianco 18 carati e diamanti.
Maya Rudolph, ha indossato un anello Diamant Évanescent, collezione alta gioielleria “1.5 1 Camélia. 5 Allures”, in oro bianco 18k e diamanti, anello Blé Infini, collezione Alta Gioielleria “Les Blés De Chanel” in platino e diamanti con un diamante centrale da 8,07 carati, orecchini Premiers Brins, collezione Alta Gioielleria “Les Blés De Chanel”, in oro bianco 18k con incastonati 2 diamanti taglio brillante per un peso totale di 1 carato e 154 diamanti taglio brillante per un peso totale di 3,6 carati.
