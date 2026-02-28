Jo Squillo: Laura Pausini in Alberta Ferretti al 76° Festival di Sanremo
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Laura Pausini, co-conduttrice del 76° Festival di Sanremo, in occasione della terza serata ha scelto di indossare delle creazioni Alberta Ferretti create appositamente per lei dal Direttore Creativo del brand Lorenzo Serafini.
© Ufficio stampa
Per il primo look indossato sul palco del Teatro Ariston, Laura Pausini Abito in velluto con elegante scollo a barca d’ispirazione anni ’50 che valorizza la linea delle spalle. La grande gonna scenografica è arricchita da ruotine di organza e piume interamente applicate a mano, creando una costruzione volumetrica di straordinario impatto, capace di unire classicismo e teatralità.
È un abito in cadi di seta con dettagli in chiffon, caratterizzato da una silhouette scultorea ed elegante. La linea è enfatizzata da una lunga coda scenografica dalla quale sboccia una decorazione tridimensionale di ruotine di organza e piume, applicate con cura per creare movimento, leggerezza e un effetto di forte impatto visivo.
Per il secondo look della serata, Laura ha scelto un abito in cadi di seta con dettagli in chiffon, caratterizzato da una silhouette scultorea ed elegante. La linea è enfatizzata da una lunga coda scenografica dalla quale sboccia una decorazione tridimensionale di ruotine di organza e piume, applicate con cura per creare movimento, leggerezza e un effetto di forte impatto visivo.
Per il terzo look sul palco dell'Ariston Laura Pausini ha indossato un abito in chiffon giallo lime dalla costruzione fluida e leggera. Il drappeggio sullo scollo valorizza la figura con morbidezza, mentre le ali accompagnano il movimento sul palco, amplificando la gestualità e donando un senso di libertà ed energia contemporanea.
Per il quarto look di Laura Pausini Lorenzo Serafini ha creato un abito color cinnamon brown impreziosito da un ricamo di paillettes liquide dall’effetto bagnato, che catturano la luce con intensità. Lo scollo e le maniche a cappa in chiffon aggiungono un contrasto di leggerezza e trasparenza, creando un equilibrio sofisticato tra matericità e fluidità.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa