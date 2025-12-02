Jo Squillo: La Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti e PM23 presentano la seconda opera d’arte realizzata da Joana Vasconcelos

Con VENUS, la Fondazione continua a rafforzare il proprio impegno nel sostegno alla formazione, alle iniziative sociali e filantropiche, mettendo in campo una rete di collaborazioni con partner di grande valore: l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il Gemelli Medical Center, INTERSOS - Organizzazione Umanitaria ETS, l’Associazione Differenza Donna APS e la Casa Circondariale di Rebibbia con la Fondazione Severino; NABA Roma, l’Accademia Costume e Moda e Maiani Accademia Moda. Queste comunità si sono unite in un ambizioso progetto sociale partecipando in maniera attiva ai laboratori promossi da PM23 e dall’artista con lo scopo di creare spazi di dialogo e inclusione e di creare qualcosa di unico per la mostra.