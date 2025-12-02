Jo Squillo: La Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti e PM23 presentano la seconda opera d’arte realizzata da Joana Vasconcelos
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Il “Solitário” dell’artista portoghese domina la Terrazza del Pincio.
© Ufficio stampa
La Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, insieme allo spazio culturale PM23, continua a promuovere progetti che uniscono arte, moda e impegno sociale, con l’obiettivo di rendere la cultura accessibile e di valorizzare Roma attraverso interventi artistici diffusi.
Nell’ambito della collaborazione con l’artista internazionale Joana Vasconcelos, in vista della prossima mostra VENUS, in apertura a gennaio 2026 presso PM23, Roma accoglie una sua nuova installazione monumentale. Infatti, dopo il successo di I’ll Be Your Mirror in Piazza Mignanelli, la seconda opera del percorso è Solitário, inaugurata questa mattina alla Terrazza del Pincio alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, dell’artista e di Giancarlo Giammetti.
L’opera - coniugando spettacolarità, ingegno e maestria artigianale - si compone di 110 cerchi dorati che formano una circonferenza, sormontata da una piramide rovesciata di 1.450 bicchieri di cristallo, a simulare un anello con diamante gigante.
Le due installazioni– I’ll Be Your Mirror e Solitário – si collocano in due luoghi iconici della città, creando un percorso di arte pubblica che dialoga con l’identità profonda di Roma reso possibile con il Patrocinio di Roma Capitale e la collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria e I Municipio Roma.
Con VENUS, la Fondazione continua a rafforzare il proprio impegno nel sostegno alla formazione, alle iniziative sociali e filantropiche, mettendo in campo una rete di collaborazioni con partner di grande valore: l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il Gemelli Medical Center, INTERSOS - Organizzazione Umanitaria ETS, l’Associazione Differenza Donna APS e la Casa Circondariale di Rebibbia con la Fondazione Severino; NABA Roma, l’Accademia Costume e Moda e Maiani Accademia Moda. Queste comunità si sono unite in un ambizioso progetto sociale partecipando in maniera attiva ai laboratori promossi da PM23 e dall’artista con lo scopo di creare spazi di dialogo e inclusione e di creare qualcosa di unico per la mostra.
Un progetto ampio, che unisce creatività, formazione e solidarietà, che verrà svelato nella sua interezza proprio in occasione dell’apertura della mostra VENUS, per la quale i biglietti sono già disponibili in prevendita sul sito www.piazzamignanelli23.com.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa