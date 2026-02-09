Jo Squillo: la collezione Exotic Jungle di Simone Guidarelli x Weissestal diventa l’idea regalo di San Valentino che unisce design, bellezza e sentimento

Il micromondo vibrante di Exotic Jungle prende vita attraverso colori intensi e decori avvolgenti, evocando una giungla palpitante di energia e passione. Una collezione che parla di amore istintivo e vitale, perfetta per chi desidera sorprendere con un regalo audace e profondamente emozionale.

Perché il vero dono non è solo ciò che si riceve, ma ciò che continua a far battere il cuore, giorno dopo giorno.