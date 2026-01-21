Jo Squillo: Kiton, la collezione menswear Fall-Winter 2026/2027
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
È la capacità di mostrare, e di risvegliare negli occhi di chi guarda, la nobiltà di un gesto.
© Ufficio stampa
Il valore della responsabilità. Il coraggio della trasparenza. Non è un’ideale, è un modo di essere.
Un’arte silenziosa che si riconosce nella coerenza, nella dedizione, nella mano che lavora con rispetto e precisione. A chi non desidera per esibire, ma per condividere una cultura di valori autentici e visibili. A chi non cerca l’effimero, ma un’estetica della verità.
A chi trova il proprio senso nel tempo, nell’origine, nel rispetto per gli altri. A loro, Kiton rivela il proprio modo di essere. Resistenza nel fare bene, con i tempi giusti. Con coerenza. Con autenticità. Con rispetto.
E soprattutto: con gratitudine. La nostra porta è aperta. Niente da nascondere. Tutto da mostrare.
Kiton, La Verità del Fare.
In questo contesto la collezione Uomo di Kiton per la stagione Autunno-Inverno 2026/27 prende forma all’interno di un racconto strutturato in episodi, ciascuno pensato per interpretare una diversa occasione d’uso del guardaroba maschile contemporaneo. Un percorso coerente e articolato che riflette l’evoluzione dello stile Kiton, fedele alla propria identità ma costantemente proiettato verso nuovi equilibri tra eleganza, comfort e modernità.
Come da tradizione della maison partenopea, la collezione si distingue per un incessante lavoro di ricerca tessile e materica. I tessuti, sviluppati in esclusiva per Kiton dal proprio lanificio di Biella, sono il risultato di una continua sperimentazione che coniuga savoir-faire artigianale e innovazione, elevando ogni capo a espressione di qualità assoluta.
Grande attenzione è dedicata allo studio dei volumi, pensati per garantire una vestibilità confortevole senza compromettere linea, proporzioni e struttura. I dettagli assumono un ruolo centrale, definendo un’estetica raffinata e misurata, così come l’uso del colore: mai eccessivo, ma calibrato con sensibilità attraverso accenti cromatici e abbinamenti sofisticati.
L’uomo di oggi riscopre il piacere di superare la monocromia, scegliendo un guardaroba leggermente più vivace, capace di esprimere carattere e individualità senza rinunciare all’eleganza. In questo contesto, Kiton affronta la sfida di un costante innalzamento qualitativo, introducendo in ogni capo un valore aggiunto tangibile: nei materiali, nelle costruzioni e nelle proposte di styling. Una collezione che conferma l’impegno di Kiton nel ridefinire i codici dell’eccellenza sartoriale contemporanea, stagione dopo stagione.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa