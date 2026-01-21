Jo Squillo: Kiton, la collezione menswear Fall-Winter 2026/2027

Grande attenzione è dedicata allo studio dei volumi, pensati per garantire una vestibilità confortevole senza compromettere linea, proporzioni e struttura. I dettagli assumono un ruolo centrale, definendo un’estetica raffinata e misurata, così come l’uso del colore: mai eccessivo, ma calibrato con sensibilità attraverso accenti cromatici e abbinamenti sofisticati.