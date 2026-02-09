Jo Squillo: Irritec, coltivare la sostenibilità attraverso l’arte

I volti di Irritec Stories with Replanting Human Beings™

Protagoniste del calendario sono alcune tra le più importanti realtà dell’agricoltura italiana che hanno deciso di condividere con Irritec valori e visione: Donnafugata® per la viticoltura, Piante Faro® per il florovivaismo, Azienda Agricola Melis™ per la frutticoltura, Azienda Agricola Kibbò® per la cerealicoltura e la canapa industriale, Azienda Agricola Avellana™ per la frutta secca, Verde Mare™ per l’agrumicoltura, Simone Gatto™ per la produzione di succhi agrumari e oli essenziali, Premiati Oleifici Barbera® per l’olivicoltura, Arancia Rosaria® per l’agrumicoltura consapevole e Genagricola® 1851 per i progetti di forestazione e colture seminative. Accanto a loro Irritec stessa, promotrice del progetto e simbolo di innovazione, competenza tecnica, visione strategica e responsabilità ambientale.