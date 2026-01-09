Jo Squillo: il gruppo Armani e Symphony Global di Mohamed Alabbar annunciano una joint venture globale per sviluppare i futuri Armani Hotels & Resorts

“Questa joint venture si basa su una partnership che ha già dimostrato la sua forza nel tempo”, ha dichiarato Giuseppe Marsocci, Amministratore Delegato del Gruppo Armani. “Il successo dell’Armani Hotel Dubai e dell’Armani Hotel Milano, insieme al prossimo Armani Hotel a Diriyah Gate, Riyadh (previsto per il 2027), dimostra chiaramente come la nostra filosofia di design e il nostro approccio all’ospitalità abbiano un forte richiamo per il cliente globale del lusso di oggi. Questa nuova e rafforzata collaborazione ci permette di sviluppare ulteriormente la nostra visione di ospitalità e lifestyle, guidati da valori condivisi di eccellenza, atemporalità, rispetto per i clienti e un’esperienza raffinata che risulta al contempo intuitiva e duratura. Infine, il consolidamento della nostra collaborazione con Mohamed Alabbar si inserisce nel solco delle partnership di lungo periodo che hanno sempre caratterizzato la nostra azienda e il modello di business ‘Armani’, come quelle con Luxottica e L’Oréal, tutti partner di grande valore con una prospettiva pluridecennale.”