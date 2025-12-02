Jo Squillo: H&M e Stella McCartney annunciano una nuova collaborazione

L’annuncio di questa collaborazione innovativa arriva vent’anni dopo il lancio della prima partnership tra Stella McCartney e H&M, avvenuta nel novembre 2005.
© Ufficio stampa
La collezione, in arrivo nella primavera 2026, sarà realizzata con materiali certificati e responsabili, molti dei quali riciclati, e proporrà alternative innovative ai tessuti tradizionali.
Ogni capo racconterà il DNA creativo di Stella McCartney, con silhouette iconiche e dettagli che richiamano i codici della maison.
Questa nuova partnership ridefinisce il concetto di collaborazione per H&M: non si limita alla creazione di una collezione, ma apre un dialogo concreto sulla sostenibilità, attraverso iniziative e confronti che stimolano discussione e azione.
Un elemento cruciale di questo progetto è la creazione di un nuovo Insights Board, un tavolo di lavoro che riunirà voci e prospettive diverse provenienti dal mondo della moda, per creare uno spazio di curiosità e ascolto. L’Insights Board mira a trovare nuovi modi per i brand e per l’intero settore di influenzare e ideare il cambiamento, promuovere ulteriormente il benessere degli animali e accelerare l’innovazione.
Dalla collezione all’Insights Board, questa collaborazione nasce con l’obiettivo di generare un dialogo autentico, proporre un design d’eccellenza e creare un impatto duraturo. Al centro della visione condivisa da McCartney e H&M c’è la convinzione che la sostenibilità debba restare un tema centrale nella moda, promuovendo trasparenza, confronto e soprattutto, speranza.
“Sono entusiasta di tornare a collaborare con H&M, vent’anni dopo la nostra prima partnership. Rielaborare capi dal mio archivio è stato un viaggio emozionante, ricco di energia e gioia. Questa seconda collaborazione è l’occasione per riflettere sui progressi compiuti in termini di sostenibilità, pratiche cruelty-free e design consapevole – e per riconoscere con onestà quanto ancora dobbiamo fare, insieme. Sono felice che H&M percorra questa strada con me: il vero cambiamento avviene solo quando si agisce sia dall’interno che dall’esterno, e ho sempre creduto che agire dentro il sistema sia la chiave per spingere l’industria verso il futuro” – Stella McCartney.
“Stella è una vera innovatrice: fin dall’inizio ha rivoluzionato la moda con creazioni che ridefinivano la femminilità in chiave anticonvenzionale. Questa collezione raccoglie capi imperdibili che celebrano quella visione. La sua bussola morale e l’instancabile impegno per una moda sostenibile sono da sempre fonte di ispirazione per noi in H&M, ed è un onore collaborare con lei per un progetto così ambizioso” – Ann-Sofie Johansson, H&M.
La collezione Stella McCartney H&M sarà disponibile nella primavera 2026 nei punti vendita H&M e online su hm.com.