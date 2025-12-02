Jo Squillo: H&M e Stella McCartney annunciano una nuova collaborazione

“Sono entusiasta di tornare a collaborare con H&M, vent’anni dopo la nostra prima partnership. Rielaborare capi dal mio archivio è stato un viaggio emozionante, ricco di energia e gioia. Questa seconda collaborazione è l’occasione per riflettere sui progressi compiuti in termini di sostenibilità, pratiche cruelty-free e design consapevole – e per riconoscere con onestà quanto ancora dobbiamo fare, insieme. Sono felice che H&M percorra questa strada con me: il vero cambiamento avviene solo quando si agisce sia dall’interno che dall’esterno, e ho sempre creduto che agire dentro il sistema sia la chiave per spingere l’industria verso il futuro” – Stella McCartney.