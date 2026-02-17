Jo Squillo: Gucci, la nuova campagna eyewear Spring-Summer 2026
La nuova campagna fonde con naturalezza elementi d'archivio, design contemporaneo ed eleganza senza tempo dalle sfumature rétro.
Gucci presenta la nuova campagna e collezione eyewear attraverso una serie di ritratti e video che celebrano personalità e attitudini diverse, abbracciando l'estetica autentica e immediata del primo piano e l'intimità che questo linguaggio visivo riesce a trasmettere.
L'individualità prende forma in nuove silhouette distintive che spaziano da linee essenziali e contemporanee a suggestioni rétro. In uno scatto, domina la scena una montatura oversize squadrata, impreziosita dal logo Gucci in metallo sul lato della montatura; in un altro ritratto, invece, viene presentato un modello cat-eye in acetato. Per l'uomo, occhiali da sole neri dalla forma squadrata sono impreziositi dal logo Gucci inciso su una placca in metallo incastonata nell'acetato. In un'altra serie di immagini, diverse montature da vista in acetato combinano un'attitudine moderna con i codici distintivi di Gucci. Altri scatti introducono occhiali da sole rimless di forma cat-eye con aste in metallo dorate arricchite da un dettaglio d'ispirazione bamboo e cristalli, e una silhouette pilot in metallo dorato caratterizzata da una barra superiore che richiama il bamboo.
