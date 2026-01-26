Jo Squillo: Genny, la collezione Pre Fall-Winter 2026/2027

Il culmine si esprime nell’eveningwear, dove leggerezza, ricamo e fluidità architettonica definiscono abiti di rara eleganza: dal raso di seta bianca illuminato da una cascata di micro-perle al lungo abito in georgette avvolto da drappeggi e inserti preziosi, fino alle proposte in oro e nero dall’allure scultorea e alla cappa in bouclé rosa cipria ricamata con micro-perle dorate, manifesto di una femminilità che sa coniugare protezione e splendore.