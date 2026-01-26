Jo Squillo: Genny, la collezione Pre Fall-Winter 2026/2027
Genny rinnova la propria idea di femminilità contemporanea con una collezione che intreccia linee pure ed eleganza essenziale, arricchita da dettagli preziosi.
La palette cromatica si muove tra tonalità sobrie e luminose, mentre le silhouette nette e fluide accompagnano il corpo con naturalezza, delineando una femminilità sicura e consapevole.
I tessuti pregiati sono protagonisti: tweed ricamato illuminato da micro-dettagli scintillanti, gessato in lana reinterpretato in chiave morbida e attuale, cachemire impalpabili che avvolgono in stratificazioni leggere e calde e sete fluide che donano profondità visiva.
A impreziosire le superfici interviene il codice decorativo della maison con perle applicate con estrema finezza e ricami minuti che trasformano ogni capo in un simbolo di sofisticata modernità, evocando un lusso intimo e discreto.
La collezione si muove con naturalezza tra il giorno e la sera, alternando tailoring precisi e abiti dalle geometrie nette a capi dalla sensualità soffusa, riaffermando una visione stilistica che coniuga innovazione e tradizione, rigore e poesia.
Il culmine si esprime nell’eveningwear, dove leggerezza, ricamo e fluidità architettonica definiscono abiti di rara eleganza: dal raso di seta bianca illuminato da una cascata di micro-perle al lungo abito in georgette avvolto da drappeggi e inserti preziosi, fino alle proposte in oro e nero dall’allure scultorea e alla cappa in bouclé rosa cipria ricamata con micro-perle dorate, manifesto di una femminilità che sa coniugare protezione e splendore.
