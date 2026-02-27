Jo Squillo: Genny, la collezione Fall-Winter 2026/2027

Erano persone talmente rigorose nella continua ricerca di un’immagine assoluta e piena di regole da rispettare che il loro stile ha poi determinato la nascita del dandismo. Il guardaroba maschile fatto da blazer affilati, gilet strutturati, pantaloni impeccabili e camicie dagli alti colli viene riletto sul corpo femminile con una precisione quasi architettonica. La silhouette è verticale, composta, misurata. Ma la disciplina non è mai sterile: dal centro della costruzione sartoriale emerge il fiore. Non è stampato né decorativo, ma scultoreo e monumentale. Petali tridimensionali si trasformano in gonne-corolla con volumi che si aprono come architetture botaniche.