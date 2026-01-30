Jo Squillo: ​​​​​Francesco Scognamiglio, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2026

La narrazione si apre poi a un giardino visionario di fiori in cristalli e paillettes tridimensionali, adagiati su veli di tulle nelle sfumature delicate del fior di maggio. Seguono abiti in crinolina, ricamati con pietre preziose e cristalli nascosti dietro sapienti drappeggi di tulle, scanditi da elementi decorativi speculari in cristallo e argento, che reinterpretano l’archetipo della sposa aristocratica simbolo dell’ alta moda e della maison.