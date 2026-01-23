Jo Squillo: Ferrari, la collezione Pre-Fall 2026/2027

In Ferrari la stimolazione sensoriale è continua. L'ingegneria costruttiva della forma, l’avvolgente volumetria del disegno si realizzano nella tattilità del colore, che questa stagione è un impasto brumoso e pittorico di toni neutri, blu violacei, rossi rugginosi e densi, marroni bruciati, grigi e neri. Il tailoring esatto scolpisce e allunga la figura: tailleur dalle gonne a matita, suit, cappotti monopetto dalla linea verticale. Abiti sinuosi e twin set suggeriscono momenti di appropriatezza perbene, mentre maglie grosse e cardate dalle frange spesse aggiungono una nota selvaggia. Tute e blouson dal tono diretto ribadiscono il valore del lavoro in officina. I quadri Principe di Galles sono sfumati e pittoricamente sfocati; il twill è accoppiato con quadretti Vichy; lo shearling dalle superfici craquelè appare come vetrificato. Su chemisier e camicie, stampe a tratto creano regesti di Ferrari tools. Drappeggi sapienti liquefanno linee esatte, seguendo il corpo.