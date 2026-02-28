Jo Squillo: Fendi, la collezione Fall-Winter 2026/2027

In questo spazio, il nonsense non è assenza di significato, ma luogo generativo di nuove possibilità simboliche. È in questa prospettiva che si colloca anche la sua riflessione sui libri-oggetto, di cui lei stessa ha offerto una definizione insuperata: “un libro che non si dà esclusivamente come mezzo, strumento, veicolo d’informazione, ma come messaggio nelle sue proprietà fisiche di oggetto tridimensionale”. La parola e il linguaggio sono, per l’artista, non solo strumenti di comunicazione, ma dispositivi culturali, storici e politici, capaci di trasmettere e strutturare l’esperienza individuale e collettiva. In questa prospettiva, il linguaggio si configura come un luogo di costruzione dell’identità e della memoria, profondamente connesso alla dimensione originaria della trasmissione e della relazione. Come lei stessa affermava: “Il linguaggio non è solo burocrazia e potere: è storia, e nella storia la donna è stata decisiva. È la donna che consegna il linguaggio all’essere umano nei suoi primi anni di vita.” È proprio a partire da questa consapevolezza che Bentivoglio interviene sul linguaggio come materia viva, rompendo costantemente le regole della sintassi, separando le parole dalle frasi e isolando le lettere dai vocaboli, trasformando questi elementi in vere e proprie costellazioni simboliche.