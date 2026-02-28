Jo Squillo: Fabiana Filippi, la collezione Fall-Winter 2026/2027

Le silhouette sartoriali si stratificano con una vestibilità versatile, definita da volumi avvolgenti e rilassati, ma anche da forme rigorose e audaci, in grado di soddisfare ogni esigenza. Capispalla in double profilati da fili piuma, tailleur in soffice flanella gessata in fil coupé, capi ibridi, cappotti in morbido shearling di cashmere e completi in punti lanciati che si astraggono fino a diventare pregiate pellicce di seta. La maglieria si eleva così ad espressione della maestria artigianale profondamente radicata nei valori ed elemento identitario, simbolo di un’eleganza misurata.