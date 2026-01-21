Jo Squillo: Etro, la collezione menswear Fall-Winter 2026/2027

Marco De Vincenzo lo porta adesso nuovamente in evidenza, lavorando su una idea del maschile che si muove in modo mercuriale tra classicismo e gioco, istinto e raziocinio, affermando il carattere in incessante movimento di ETRO, il ricorrere di segni che, sempre uguali, si raccolgono in configurazioni sempre diverse. Schierati all’interno di una stanza delle meraviglie, al suono ipnotico delle musiche di Wendy Carlos - pioniera dell’uso del sintetizzatore Moog - gli Animuomini che incarnano la collezione A/I 26 sono una epitome di Etrosità. Brulicano di motivi Paisley stampati su velluto; portano vestaglie e pigiami con disinvoltura, indoors e out; hanno piume sui profili di abiti impeccabili; indugiano su una palette densa e libresca di marroni scuri, verdi boschivi, neutri organici, rossi ossidati. Facce di animali appaiono in forma di jacquard pixellato su maglie dalla mano compatta e protettiva, o si mimetizzano tra le gocce di Paisley sulle camicie liquide di seta; il Paisley dilaga con orgoglio su pantaloni, sciarpe, giacche-vestaglia. L’atteggiamento disinvolto è suggellato dai maglioni legati in vita, dalle borse morbide e capienti, dai berretti calcati sulla testa.

È l’idea del vestito come livrea, piumaggio che per gli Animuomini, a differenza del resto del creato, è frutto di scelta personale, modificabile all’infinito. Tutto si muove, invitando l’occhio e il tatto a continui viaggi.