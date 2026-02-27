Jo Squillo: Etro, la collezione Fall-Winter 2026/2027
Tutto torna, ma nulla mai si ripete esattamente nello stesso modo. Il circolo è virtuoso, l’apertura a nuove possibilità assoluta.
La lingua di ETRO muove in circolo. È un sistema di elementi eclettici, raccolti in un lungo viaggio di stile, che si aggregano ogni volta in modi diversi mentre di nuovi se ne aggiungono e il viaggio continua, iniziando là dove si era concluso la stagione prima, senza fine. Tutto torna, ma nulla mai si ripete esattamente nello stesso modo. Il circolo è virtuoso, l’apertura a nuove possibilità assoluta.
Marco De Vincenzo lavora in continuità, componendo partiture nelle quali segni riconoscibili - il flou, le stampe, i riferimenti al mondo maschile e formale di ascendenza britannica, un certo nomadismo nel sentire l’atto del vestirsi - sono variabili di un racconto in divenire. Questa stagione l’Etrositá è il gesto del collezionare cose ed esperienze, facendo dialogare mondi lontanissimi. È espressa in modo paradigmatico nel contrappunto di tartan, stampe foulard a trompe l’oeil, motivi che richiamano bestiari medievali o che gigantizzano stemmi, paisley, tailoring asciutto dai dettagli inaspettati come bordi di piume, piccoli cappotti da lupo di mare, e un diffuso luccicar di paillette.
È un fluire in cui, ancora una volta, tutto si muove, intrattenendo occhio, tatto e fantasia: araldi come cordoncini su maglia, gonne a pieghe, lunghe pailettes che sfumano in piume, jacquard devorè su jersey, frange dorate che orlano sciarpe legate sui fianchi come fusciacche o martingale, ricami fitti e luccicanti di animali fantastici. La palette è un impasto di neutri organici, gialli, blu, e poi il nero, solido e totale. Gli accessori sono stivali robusti, sandali dai tacchi sottili chiusi alla caviglia da grosse fibbie, sabot di suede in collaborazione con Birkenstock, e poi borse a mano dalle forme morbide, piccole sacche, bustine ricamate. ETRO muove in circolo, ancora e ancora, sempre diverso e sempre uguale.
