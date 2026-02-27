Jo Squillo: Etro, la collezione Fall-Winter 2026/2027

È un fluire in cui, ancora una volta, tutto si muove, intrattenendo occhio, tatto e fantasia: araldi come cordoncini su maglia, gonne a pieghe, lunghe pailettes che sfumano in piume, jacquard devorè su jersey, frange dorate che orlano sciarpe legate sui fianchi come fusciacche o martingale, ricami fitti e luccicanti di animali fantastici. La palette è un impasto di neutri organici, gialli, blu, e poi il nero, solido e totale. Gli accessori sono stivali robusti, sandali dai tacchi sottili chiusi alla caviglia da grosse fibbie, sabot di suede in collaborazione con Birkenstock, e poi borse a mano dalle forme morbide, piccole sacche, bustine ricamate. ETRO muove in circolo, ancora e ancora, sempre diverso e sempre uguale.