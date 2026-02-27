Jo Squillo: Emporio Armani, la collezione Fall-Winter 2026/2027

La collezione – la prima a cui hanno congiuntamente lavorato Silvana Armani e Leo Dell’Orco – Presenta insieme uomo e donna, riaffermando questo principio con nuova energia, in un contrappunto naturale tra regola e spontaneità, classicismo e individualismo, disciplina e libertà. Sullo sfondo ideale di una scuola di musica, dove lei e lui studiano per diventare maestri d’orchestra, si sviluppa un racconto che si muove in equilibrio tra formalità britannica – tailcoat, gilet, berretti, gusto per la tradizione – e sensibilità italiana e vita urbana, esprimendo un linguaggio essenziale, autentico e attuale, fatto di silhouette verticali e morbide, con le spalle accostate e un senso di movimento. Le forme sono i grandi classici di emporio: trench, cappotti avvolgenti, giacche, completi, lunghi cardigan, maglie dalla mano morbida, camicie ampie indossate su pantaloni corti in una nuova idea di abito. E ancora bermuda con pince profonde, e il denim, che ricorre come elemento di punteggiatura, trattato come un tessuto insieme quotidiano e prezioso. Piccoli stemmi rimandano al mondo dei club, come alla storia del marchio, mentre ricami di cristalli ricordano gocce di pioggia. I materiali sono corposi, tattili: tweed, jaspé, lana/lino dalla mano vissuta, ciniglia, pelle dall’effetto used, montone a pelo lungo. La palette di beige, greige e grigi si dissolve in una scala di marroni, dando vita a un’onda fluida interrotta dal blu armani con accenti di rosso e viola. Gli accessori comprendono stringate e mocassini dall’effetto consumato, stivali-calza dal tacco alto, borse dal design essenziale e sacche oversize. In chiusura, camicie bianche e black tie impeccabili sono uno statement semplice e rigoroso, oggi quanto mai ribelle, di modernità e consapevolezza.