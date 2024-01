Jo Squillo: Elie Saab Pre-Fall 2024

Raffinate scollature scolpite in magenta e nude accentuano gli emblematici abiti di seta ELIE SAAB.

Grandi pieghe pizzicate definiscono il punto vita di giacche strutturate con peplo e linee ad A senza spalline, mentre punti bianchi a contrasto tracciano gli orli di abiti e gonne sartoriali neri.

Audaci stampe zebrate in bianco e nero scendono in lunghe tuniche in crêpe con profondo scollo a V e divertenti pantaloni a campana.

Fiori oversize: rossi, bianchi, neri sbocciano su abiti da cocktail svasati in tulle e abiti sottoveste.

Piattaforme aperte e sandali con tacco a spillo intrecciati elevano ogni silhouette ai livelli di fascino e carisma.

Elie Saab Pre-Fall 2024 è un equilibrio tra raffinatezza, autenticità e spontaneità: "Non si tratta dell'abito che indossi, ma della vita che conduci indossando quell'abito".

Lo stile della donna ELIE SAAB è una manifestazione del suo viaggio, un'espressione delle sue esperienze e un inno ai momenti vissuti con un significato genuino.