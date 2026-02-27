Jo Squillo: Elena Mirò, la collezione Fall-Winter 2026/2027

L’atmosfera invernale si illumina di toni ghiaccio e grigi. Sciarpe oversize e maglieria si abbinano a blazer strutturati in jacquard gessato e gonne pantalone ampie dall’allure sartoriale. Maxi cappotti e camicie dalle silhouette voluminose si abbinano a denim gaucho, in un equilibrio tra comfort contemporaneo e rigore formale.