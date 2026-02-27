Jo Squillo: Elena Mirò, la collezione Fall-Winter 2026/2027
È un racconto di contrasti sofisticati: le brume dei paesaggi nordici e la luce fredda dell’Atlantico incontrano l’eleganza inglese in una palette dominata da grigi, ghiaccio e bordeaux profondi.
In occasione della Milano Fashion Week, Elena Mirò presenta a Casa Cipriani una selezione della collezione Fall Winter 2026 insieme alla nuova capsule collection Rosso Mirò.
Check, righe e jacquard dialogano con tessuti strutturati e volumi equilibrati, tra gonne midi in ecopelle, blazer sartoriali e sovrapposizioni invernali che aggiornano la tradizione con uno sguardo contemporaneo.
La capsule collection Rosso Mirò si conferma il progetto iconico del brand. Nella stagione Fall Winter 2026 evolve in un’estetica ancora più essenziale e definita: marrone e gesso accolgono il rosso emblematico, mentre la volpe diventa codice distintivo della linea. Blazer sartoriali, camicie in pelle dalla silhouette fittata, caban jacquard effetto 3D e capi in lana cotta costruiscono un manifesto di femminilità consapevole, raffinata e cutting-edge.
FALL WINTER 2026 COLLECTION
Il racconto inizia con un gioco di sovrapposizioni sofisticate: le camicie interpretano un layering di contrasti tra popeline e taffetà leggero, check e righe nelle tonalità acero rosso, nero lucido con dettagli inaspettati e pattern grafici. I look si chiudono con gonne midi in ecopelle, che donano fluidità e movimento alla silhouette.
L’atmosfera invernale si illumina di toni ghiaccio e grigi. Sciarpe oversize e maglieria si abbinano a blazer strutturati in jacquard gessato e gonne pantalone ampie dall’allure sartoriale. Maxi cappotti e camicie dalle silhouette voluminose si abbinano a denim gaucho, in un equilibrio tra comfort contemporaneo e rigore formale.
ROSSO MIRÒ CAPSULE COLLECTION
La capsule evolve in un’estetica essenziale e distintiva. Il blazer sartoriale nei toni marroni si abbina a camicie in pelle dalla linea asciutta che valorizzano la silhouette femminile. Il caban jacquard disegno volpe, dall’effetto tessuto tappezzeria e lo short a contrasto, introducono un codice identitario forte e diventano simbolo della collezione.
Tra i pezzi chiave: la giacca in lana cotta tessuta lurex, il caban doppio petto in pelle, la camicia e gonna pantalone in tweed neutro con tocchi di colore e la cappa reversibile in nylon scaldata dall’eco pelliccia effetto Astrakan. Completa il racconto la grafia del tailleur nero in twill stretch, a cui si sovrappone il trench bimaterico écru dall’interno nero lucido.
Una collezione che interpreta la femminilità contemporanea attraverso contrasti sofisticati, equilibrio sartoriale e un’identità distintiva.
