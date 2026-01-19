Jo Squillo: Dsquared2, la collezione Fall-Winter 2026/2027

La collezione esplora il concetto di dualità: maschile e femminile, rigore e ribellione, heritage e sperimentazione.
Dsquared2 presenta la collezione Fall Winter 2026/2027, un manifesto di stile che fonde istinto, potenza e libertà espressiva.
Dean e Dan Caten tornano a raccontare il loro universo senza compromessi, dove tailoring affilato, spirito rock e sensualità urbana convivono in un equilibrio audace e contemporaneo.
La collezione esplora il concetto di dualità, tema fondante del DNA Dsquared2: maschile e femminile, rigore e ribellione, heritage e sperimentazione. Le silhouette sono decise e strutturate, ma attraversate da tensioni fluide e dettagli inaspettati. Cappotti oversize dal taglio sartoriale convivono con look destrutturati, giacche militari si sovrappongono a maglieria sensuale, mentre il denim – icona della Maison – viene reinventato attraverso trattamenti materici, lavaggi profondi e nuove costruzioni.
La palette cromatica oscilla tra neri intensi, grigi urbani e tonalità terrose, illuminate da accenti metallici, rossi bruciati e dettagli lucidi. I materiali raccontano una ricerca sofisticata: lane compatte, pelle vissuta, shearling, denim tecnico e inserti stretch che enfatizzano il movimento e la fisicità del corpo.
Gli accessori completano la narrazione con carattere deciso: stivali statement, cinture bold, borse funzionali e gioielli dal sapore industriale rafforzano l’attitudine forte e sicura della collezione.
La sfilata Fall Winter 2026/2027 è un’esperienza immersiva, un racconto visivo ed emotivo che celebra l’individualità e l’energia di chi non segue le regole, ma le riscrive. Dsquared2 conferma ancora una volta la propria visione: moda come atto di identità, provocazione e libertà assoluta.