Jo Squillo: Dsquared2, la collezione Fall-Winter 2026/2027

La collezione esplora il concetto di dualità, tema fondante del DNA Dsquared2: maschile e femminile, rigore e ribellione, heritage e sperimentazione. Le silhouette sono decise e strutturate, ma attraversate da tensioni fluide e dettagli inaspettati. Cappotti oversize dal taglio sartoriale convivono con look destrutturati, giacche militari si sovrappongono a maglieria sensuale, mentre il denim – icona della Maison – viene reinventato attraverso trattamenti materici, lavaggi profondi e nuove costruzioni.