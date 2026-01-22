Jo Squillo: Drew Starkey, nuovo ambasciatore Dior
Dior è lieta di dare il benvenuto a Drew Starkey come nuovo ambasciatore delle collezioni di Jonathan Anderson.
© Ufficio stampa
L'attore, particolarmente noto per i suoi ruoli nella serie Outer Banks e nel film Queer di Luca Guadagnino, si distingue per la sua propensione al rischio, il suo carisma e la sua integrità, rispecchiando i valori della maison Dior e del suo direttore creativo.