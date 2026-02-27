Jo Squillo: DoDo, la collezione Fall-Winter 2026/2027
Un universo di simboli in cui memoria, desiderio e savoir-faire si fondono in un linguaggio contemporaneo fatto di talismani.
La Luck Collection si sviluppa come un racconto raffinato, espresso attraverso materiali preziosi e iconografie evocative. Ogni charm è concepito come una miniatura scultorea, un frammento di mondo tradotto in oro, pensato per custodire rituali personali, significati intimi e tracce emotive.
Indossati insieme, questi simboli compongono una costellazione unica: un vocabolario emozionale che riflette le intenzioni e le aspirazioni di chi li porta.
Durante la presentazione, DoDo ha inoltre svelato una selezione di showpiece esclusivi, creazioni uniche pensate per esaltare la versatilità del brand e il suo approccio giocoso ed elevato allo styling personale. Questi pezzi speciali mostrano tutto il potenziale del mix-and-match, rivelando come la Luck Collection possa essere combinata e interpretata in modi sempre nuovi, permettendo a ciascuno di costruire un look espressivo e profondamente individuale.
Al centro della collezione si trova il charm Occhio, emblema di chiarezza, intuizione e protezione, proposto in due sofisticate interpretazioni. Nella versione in oro giallo 18 carati, illuminata da zaffiri blu pastello, zaffiri blu e diamanti bianchi, diventa un talismano cerimoniale: un oggetto di luce che trasforma il gesto della protezione in qualcosa di radioso e raffinato. In oro giallo 9 carati, ornato da zaffiri pastello e topazi svizzeri, l’Occhio esprime una brillantezza più morbida, una presenza intima e delicata pensata per accompagnare la quotidianità con grazia e discrezione.
La Mano, scolpita in caldo oro 9 carati, richiama continuità, cura e una silenziosa promessa di guida. Il Dado, in oro giallo 9 carati con tsavoriti, celebra la poesia dell’imprevedibilità, la bellezza del caso che plasma ogni percorso.
Il Maialino, in oro rosa 9 carati, trasmette abbondanza, gioia gentile e un sottile spirito giocoso. Il Funghetto in oro rosa 9 carati con smalto hyceram luminoso, rimanda alla fortuna fiabesca del folklore del Nord, dove la buona sorte si nasconde spesso nei luoghi più inattesi. Il Cuore, che combina oro giallo 9 carati, argento sterling e un cabochon di malachite verde, diventa un talismano emotivo, un invito a seguire il proprio ritmo autentico. Le Croci, disponibili in argento, oro giallo 9 carati o oro rosa 9 carati con diamanti brown, incarnano equilibrio, allineamento interiore e verità personale. Infine, il Ferro di Cavallo, in oro giallo 9 carati e vivaci tsavoriti, brilla come un intramontabile simbolo di buona fortuna.
Insieme, questi charm compongono un universo in cui simboli diversi incontrano una preziosa artigianalità, creando un ponte tra le storie che portiamo con noi e quelle ancora da scrivere. Non sono semplici ornamenti: sono compagni di significato, capaci di custodire ricordi, speranze e possibilità. Indossarli diventa un gesto intenzionale, un modo per tracciare una direzione ed esprimere un desiderio.
