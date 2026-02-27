Jo Squillo: DoDo, la collezione Fall-Winter 2026/2027

Al centro della collezione si trova il charm Occhio, emblema di chiarezza, intuizione e protezione, proposto in due sofisticate interpretazioni. Nella versione in oro giallo 18 carati, illuminata da zaffiri blu pastello, zaffiri blu e diamanti bianchi, diventa un talismano cerimoniale: un oggetto di luce che trasforma il gesto della protezione in qualcosa di radioso e raffinato. In oro giallo 9 carati, ornato da zaffiri pastello e topazi svizzeri, l’Occhio esprime una brillantezza più morbida, una presenza intima e delicata pensata per accompagnare la quotidianità con grazia e discrezione.