Jo Squillo: DEBORA HIRSCH. Vanishing Trees

"Palazzo Citterio della Grande Brera prosegue nel suo programma di esplorazione e approfondimento dei nuovi linguaggi artisti e dei nuovi media espressivi. Per questa occasione, al MNAD – Museo nazionale dell’Arte digitale, prezioso compagno di viaggio di queste iniziative espositive, si aggiungono due importanti soggetti, come l’Orto Botanico di Brera dell’Università degli Studi di Milano e il New York Botanical Garden. Il connubio di queste realtà ha portato alla realizzazione di un evento capace di intrecciare l’arte digitale, la scienza e la memoria. Il merito è di Debora Hirsch che, con la sua installazione Vanishing Trees, porterà il pubblico a riflettere sull’importanza, quanto mai urgente, di preservare la biodiversità della natura e, al contempo, di garantire una sopravvivenza alle specie in via di estinzione. La sua ricerca si sviluppa su un binario culturale dialettico e parte dal passato, attraverso la frequentazione di archivi storici, per passare al presente con una narrazione sui pericoli della perdita della biodiversità, al fine di giungere – e questo è il sunto sintetico –, in un prossimo futuro, a una nuova coscienza naturalistica." Angelo Crespi, direttore generale Pinacoteca di Brera, Palazzo Citterio, Biblioteca Nazionale Braidense.