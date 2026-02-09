Jo Squillo: Damiani ha ospitato un evento di San Valentino con il Global Ambassador I.N.
Damiani, maison di alta gioielleria conosciuta in tutto il mondo per le sue straordinarie creazioni interamente italiane, ha ospitato l’evento speciale “DAMIANI and I.N – Be My Valentine” a Omotesando, Tokyo, alla presenza del global ambassador I.N.
Ospitato in una location esclusiva, l’evento è stato dedicato al tema di San Valentino, con un focus sulle creazioni romantiche della collezione Belle Époque di Damiani, caratterizzate dall’elegante design a cuore, in un allestimento dominato dal rosso e dagli iconici simboli della ricorrenza. Gioielli a tema cuore erano esposti in tutta la venue.
Il global ambassador I.N ha fatto un’apparizione d’eccezione come ospite d’onore, indossando le creazioni “heart”. In questi gioielli, l’iconico design Belle Époque accoglie, attraverso l’alternanza di cerchi e rettangoli, un elemento centrale a forma di cuore in madreperla, corniola o malachite, interpretato in un’esplosione di colore.
Durante la serata si è svolta anche una sorpresa per il compleanno di I.N, che festeggia l’8 febbraio. L’atmosfera calda e coinvolgente ha reso l’evento un momento speciale, in cui l’eleganza dei gioielli Damiani ha dialogato armoniosamente con il fascino di I.N.
Belle Époque… una suggestione, un’ispirazione, l’espressione di un mondo nuovo, euforico e creativo, che vide in Francia agli inizi del Novecento un significativo progresso scientifico e culturale che portò anche a una nuova forma d’arte: il cinema – che proprio in quegli anni vide la sua affermazione. Enrico Grassi Damiani rimase così affascinato dall’energia e dai fasti di quell’epoca in cui tutto sembrava possibile, da creare una delle collezioni della Maison più iconiche di sempre. È proprio dopo un viaggio a Parigi, infatti, che Enrico diede forma alle proprie impressioni, disegnando i bozzetti di quelli che sarebbero stati i gioielli Belle Époque.
La collezione si ispira ai fotogrammi della pellicola cinematografica, che si rincorrono all’infinito quando la bobina scorre. Questo stesso movimento è ripreso nei gioielli Damiani, dove cerchi e rettangoli, forme dentro le forme, si alternano creando dinamismo. Il cinema, con la sua capacità di riprodurre immagini in continuo divenire, rappresenta quindi l'energia vitale e il fermento artistico che Damiani ha voluto trasferire nelle sue creazioni.
Anelli, bracciali, orecchini e collane sono un inno alla maestria artigianale. Realizzati in oro bianco, giallo e rosa, questi gioielli presentano diamanti che si alternano in armonia con zaffiri, rubini o smeraldi. I contorni esterni sono impreziositi dai diamanti.
Nel 2025 la collezione si arricchisce con creazioni dal design fresco e accattivante, dove protagonisti sono il cuore, simbolo di forte energia vitale, e il colore. Nascono quindi collane e orecchini, nei quali l’iconico pattern “Belle Époque” in oro rosa o giallo, arricchito da un pavé di diamanti nelle versioni più preziose, abbraccia, con la sua alternanza di cerchi e rettangoli, un elemento centrale a forma di cuore, in madreperla, corniola o malachite – un’inedita interpretazione del colore per questa collezione.
Nuove varianti che colpiscono per la loro leggerezza, espressione di un’arte orafa sublime che scaturisce dall’incontro fra artigianalità, passione e creatività.
