Jo Squillo: Damiani ha ospitato un evento di San Valentino con il Global Ambassador I.N.

Belle Époque… una suggestione, un’ispirazione, l’espressione di un mondo nuovo, euforico e creativo, che vide in Francia agli inizi del Novecento un significativo progresso scientifico e culturale che portò anche a una nuova forma d’arte: il cinema – che proprio in quegli anni vide la sua affermazione. Enrico Grassi Damiani rimase così affascinato dall’energia e dai fasti di quell’epoca in cui tutto sembrava possibile, da creare una delle collezioni della Maison più iconiche di sempre. È proprio dopo un viaggio a Parigi, infatti, che Enrico diede forma alle proprie impressioni, disegnando i bozzetti di quelli che sarebbero stati i gioielli Belle Époque.