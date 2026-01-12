Jo Squillo: Cuoio di Toscana e Gerard 1969 presentano L’Arte del Mocassino

L’evento, su invito, si terrà il 13 gennaio a Firenze, presso il negozio in via Sassetti 13r, dalle 18:00 alle 21:00, e sarà il momento di lancio ufficiale di Gerard x Cuoio di Toscana: un progetto che mette al centro il dialogo tra tradizione e visione contemporanea, interpretando uno dei simboli più autentici del saper fare italiano. Protagonista della capsule è l’evoluzione dell’iconico mocassino, che per questa collaborazione si ispira al classico penny loafer, archetipo senza tempo della calzatura maschile. Un modello essenziale e raffinato, reinterpretato con sensibilità contemporanea, attorno al quale ruota l’intero racconto dell’evento. La collezione, no gender, è declinata in nero e bordeaux, colori che esaltano la materia e la profondità del cuoio toscano.