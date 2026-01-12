Jo Squillo: Cuoio di Toscana e Gerard 1969 presentano L’Arte del Mocassino
© Ufficio stampa
Una capsule che celebra il territorio e l’eccellenza artigianale a Pitti Uomo 109.
In occasione di Pitti Uomo 109, Cuoio di Toscana, consorzio leader internazionale nella produzione di cuoio da suola, e Gerard 1969, iconico top shop fiorentino sinonimo di ricerca e contemporaneità, presentano L’Arte del Mocassino, una capsule collection esclusiva che racconta il valore del territorio attraverso il linguaggio dell’eccellenza manifatturiera.
L’evento, su invito, si terrà il 13 gennaio a Firenze, presso il negozio in via Sassetti 13r, dalle 18:00 alle 21:00, e sarà il momento di lancio ufficiale di Gerard x Cuoio di Toscana: un progetto che mette al centro il dialogo tra tradizione e visione contemporanea, interpretando uno dei simboli più autentici del saper fare italiano. Protagonista della capsule è l’evoluzione dell’iconico mocassino, che per questa collaborazione si ispira al classico penny loafer, archetipo senza tempo della calzatura maschile. Un modello essenziale e raffinato, reinterpretato con sensibilità contemporanea, attorno al quale ruota l’intero racconto dell’evento. La collezione, no gender, è declinata in nero e bordeaux, colori che esaltano la materia e la profondità del cuoio toscano.
La personalizzazione del mocassino passa anche attraverso il penny, simbolo iconico del modello e firma di una lunga tradizione manifatturiera, che in questa capsule diventa un segno tangibile di appartenenza. A completare il progetto, l’introduzione di un nuovo elemento distintivo: un pin in metallo con il logo Cuoio di Toscana applicato sul tacco, dettaglio di design che rende la calzatura immediatamente riconoscibile e dialoga con l’iconica suola verde. Un segno destinato a definire l’identità delle future produzioni firmate Cuoio di Toscana.
“L’Arte del Mocassino rappresenta per noi un manifesto: racconta ciò che siamo e ciò che vogliamo continuare a essere”, afferma Antonio Quirici, Presidente di Cuoio di Toscana. “Un consorzio che tutela e rinnova un sapere artigianale unico al mondo, valorizzando il territorio attraverso collaborazioni autentiche. Il pin sul tacco è un segno concreto di questa visione: un dettaglio che parla di identità, riconoscibilità e appartenenza, nel pieno rispetto della nostra tradizione.”
La collaborazione con Gerard nasce da una profonda affinità di valori. Storico punto di riferimento della scena fiorentina, Gerard 1969 ha fatto della ricerca stilistica e della selezione curatoriale una firma riconoscibile, capace di dialogare con i linguaggi più avanzati della moda internazionale senza perdere il legame con la città.
“Gerard è da sempre un luogo di sperimentazione e cultura, prima ancora che di prodotto”, sottolinea Giulia Pecchioli, owner del negozio. “Questa collaborazione con Cuoio di Toscana è un incontro naturale: condividiamo l’attenzione per la qualità assoluta, per l’artigianato vero e per una contemporaneità che nasce dal rispetto delle radici. Il penny loafer diventa così una tela su cui raccontare Firenze oggi.”
Con Gerard x Cuoio di Toscana, il Consorzio continua il suo percorso di valorizzazione del Made in Italy attraverso progetti che uniscono eccellenza produttiva, identità territoriale e visione culturale, confermando il ruolo del cuoio toscano come materia viva, capace di attraversare il tempo e parlare al presente.
