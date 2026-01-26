Jo Squillo: CSM Camera Showroom Milano, in passerella l’eccellenza italiana
© Ufficio stampa
Nell’ambito della Partnership, fra CONFARTIGIANATO e CAMERA SHOWROOM MILANO, è stata organizzata una sfilata collettiva di brand donna.
Questo nuovo progetto è finalizzato a dare visibilità, supporto e comunicazione, grazie alla realizzazione di contenuti foto e video, durante lo svolgersi della sfilata collettiva, alle aziende artigiane che hanno avuto la possibilità di mostrare le nuove collezioni AUTUNNO INVERNO 2026-27.
L’iniziativa rientra nel più ampio progetto di valorizzazione delle Fashion Week milanesi, che CONFARTIGIANATO realizza ogni anno con il supporto di ICE-Agenzia, per favorire la partecipazione delle MPMI (micro, piccole e medie imprese del Sistema Confartigianato alle settimane della moda milanesi. Viene sottolineata l'importanza del sostegno fornito da ICE-Agenzia e dal Ministero degli Esteri per l'internazionalizzazione delle imprese artigiane italiane, con particolare attenzione all'INCOMING di operatori esteri e alla comunicazione tramite stampa e social media. Questo nuovo concept è stato ideato per dare visibilità, supporto e comunicazione alle aziende artigiane già esperte nel prêt-à-porter donna.
I brand in passerella sono stati cinque: Blanchett Goose, Sara Roka, Hilda Maha, 120% Lino, MRZ.
Mauro Galligari - Direttore della comunicazione di CSM:
“Dobbiamo ricordare come le aziende artigiane italiane siano le radici del nostro lavoro e siano la base del “Made In Italy”, conosciuto oggi in tutto il mondo. La prima sfilata di moda organizzata da Giovanni Battista Giorgini (detto il “Bista”) il 12 febbraio del 1951, nella propria abitazione di Villa Torreggiani a Firenze, era composta proprio da aziende di sartoria artigiane. Questo mestiere d’eccellenza è per tanto il DNA dal quale nascono le sfilate di Parigi e Milano. CSM grazie al sostegno di CONFARTIGIANATO MODA ha fatto un grande lavoro di selezione ed oggi siamo orgogliosi di poter presentare, durante una fashion week milanese, una sfilata collettiva di collezioni prêt-à-porter donna relativa la stagione Autunno-Inverno 26-27.
BLANCHETT GOOSE
Blanchett Gooseè un marchio italiano di capispalla di alta gamma, fondato nel 2017, che combina eleganza senza tempo, anima romantica e innovazione costante.
Ogni capo è creato attraverso la fusione di tecniche sartoriali tradizionali e tecniche di produzione innovative, mettendo in risalto i materiali italiani di altissima qualità.
La collezione è moderna, femminile ed elegante e comprende piumini leggeri, caldi e raffinati per l'inverno, oltre a cappotti e giacche perfetti per le mezze stagioni.
Innovazione, attenzione ai dettagli e design all'avanguardia rendono ogni creazione un segno distintivo del Made in Italy, sinonimo di stile, comfort e sostenibilità.
120% LINO
La storia di un viaggio e di una giacca
Nel 1980, Alberto Peretto rimase affascinato dalla vista di una giacca di lino di eccezionale fattura mentre osservava una delle affascinanti bancarelle del Camden Market, che gli ricordò l'indimenticabile abito di Fitzcarraldo nell'omonimo film di Herzog.
Ci piace ricordare questo momento ispirato a Londra come la scintilla che ha portato alla nascita di 120% LINO.
Fu durante quel viaggio che il nostro fondatore, Alberto, decise con sicurezza di portare quel prezioso materiale nel suo atelier...
Il viaggio era iniziato.
HILDA MAHA
Hilda Mahaha trasformato la sua innata passione per la creatività in un marchio di moda di alta gamma con una portata internazionale.
Formatasi presso il prestigioso Central Saint Martin'sCollege di Londra, ha ricevuto premi e riconoscimenti nel settore della moda.
I suoi modelli sono audaci, innovativi e creati per essere indossati. Colori originali, stampe sperimentali e ricami raffinati definiscono il suo stile.
Le collezioni celebrano una donna contemporanea, elegante e giocosa.
Interamente realizzate in Italia, le creazioni combinano sartorialità e fluidità romantica.
Ogni capo è un'opera d'arte che esprime qualità e artigianato italiano.
Oggi Hilda Mahaè un nome illustre nella moda internazionale, presente nelle più importanti riviste del settore.
MRZ
MRZ nasce nel 2012 grazie allo spirito innovativo e alla voglia di sperimentare della famiglia Marziali, proprietaria dell'aziendaTomas dal 1974.Capace di interpretare le tendenze più attuali in modo più originale e raffinato, MRZsi rivolge a una donna indipendente con una vocazione per tutto ciò che è contemporaneo e immediato.Il progetto prende forma come una proposta contemporanea in cui l'eleganza sartoriale e il fascino incontrano il comfort sportivo, generando un originale layeringdi elementi apparentemente contrastanti che si fondono in perfetta armonia.
SARA ROKA
Sono una stilista con un background internazionale tra New York (FIT) e l'Italia (Polimoda).Creo collezioni distribuite in oltre 250 boutique in tutto il mondo.Il mio obiettivo è rendere le donne felici e a proprio agio quando indossano i miei modelli.Lavoro con tessuti naturali come il cotone e la seta, concentrandomi sulla qualità e sul colore.Amo le stampe floreali, le righe e il bianco essenziale. La mia donna è femminile, sicura di sé, contemporanea e un po' giramondo.Il capo iconico del marchio è l'abito a portafoglio, chic e sensuale.Le mie creazioni combinano comfort, eleganza e personalità.Credo nell'artigianato italiano e nel valore del Made in Italy.
