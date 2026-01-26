Jo Squillo: CSM Camera Showroom Milano, in passerella l’eccellenza italiana

SARA ROKA

Sono una stilista con un background internazionale tra New York (FIT) e l'Italia (Polimoda).Creo collezioni distribuite in oltre 250 boutique in tutto il mondo.Il mio obiettivo è rendere le donne felici e a proprio agio quando indossano i miei modelli.Lavoro con tessuti naturali come il cotone e la seta, concentrandomi sulla qualità e sul colore.Amo le stampe floreali, le righe e il bianco essenziale. La mia donna è femminile, sicura di sé, contemporanea e un po' giramondo.Il capo iconico del marchio è l'abito a portafoglio, chic e sensuale.Le mie creazioni combinano comfort, eleganza e personalità.Credo nell'artigianato italiano e nel valore del Made in Italy.