Jo Squillo: Chanel, la collezione Métiers d'art 2026 a Seoul

© Ufficio stampa
Presentata per la prima volta a New York il 2 dicembre 2025, la prima collezione CHANEL Métiers d'art di Matthieu Blazy sarà presentata a Seul, in Corea del Sud, martedì 26 maggio 2026.
Evento unico nel mondo della moda sin dal suo lancio nel 2002, la collezione Métiers d'art è una lettera d'amore agli artigiani Métiers d'art e agli stilisti che lavorano negli atelier di Rue Cambon 31.
Rispecchiando l'impegno costante di CHANEL nel preservare e promuovere questo patrimonio vivente, celebra l'eccellenza e la modernità del suo savoir-faire, tramandato di generazione in generazione.