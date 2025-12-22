Logo Tgcom24
Jo Squillo: Chanel, la collezione Métiers d'art 2026 a Seoul

Rispecchiando l'impegno costante di CHANEL nel preservare e promuovere questo patrimonio vivente, celebra l'eccellenza e la modernità del suo savoir-faire.

22 Dic 2025 - 08:00
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Presentata per la prima volta a New York il 2 dicembre 2025, la prima collezione CHANEL Métiers d'art di Matthieu Blazy sarà presentata a Seul, in Corea del Sud, martedì 26 maggio 2026.

Evento unico nel mondo della moda sin dal suo lancio nel 2002, la collezione Métiers d'art è una lettera d'amore agli artigiani Métiers d'art e agli stilisti che lavorano negli atelier di Rue Cambon 31.

Rispecchiando l'impegno costante di CHANEL nel preservare e promuovere questo patrimonio vivente, celebra l'eccellenza e la modernità del suo savoir-faire, tramandato di generazione in generazione.

