Jo Squillo: Chanel Coco Crush aggiunge Gracie Abrams come nuova musa

Nel 2023 ha pubblicato il suo album di debutto, Good Riddance, e ha ricevuto l'ambitissima nomination come Miglior Artista Emergente alla 66a edizione dei Grammy Awards. L'anno successivo è uscito il suo secondo album, The Secret of Us, e la versione deluxe che includeva il suo brano con il miglior piazzamento in classifica fino ad oggi, "That's So True".