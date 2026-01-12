Jo Squillo: Chanel Alta Gioielleria all'83° Golden Globe Awards
Sono molte le celebrità che indossano Alta Gioielleria Chanel all'83ª edizione dei Golden Globe Awards.
Selena Gomez, candidata al premio per la Migliore Interpretazione di un'Attrice in una Serie Televisiva - Musical o Comedy Award, ha indossato: orecchini Soleil Mademoiselle, Alta Gioielleria «Collezione 1932» in oro bianco 18 carati e diamanti.
Anello Plume 1932, Alta Gioielleria collezione «Plume De Chanel», in oro bianco e diamanti. Anello Ruban, Alta Gioielleria «Les Intemporels De Chanel» in oro bianco 18 carati e diamanti. Anello Plume De Chanel, Alta Gioielleria collezione «Plume De Chanel», in oro bianco 18 carati e diamanti.
Rose Byrne, candidata al premio come Miglior Attrice in un Film - Musical o Commedia, ha indossato: Orecchini Tweed Frangé, collezione Alta Gioielleria "Tweed De Chanel", oro bianco 18 carati e diamanti; Anello Tweed Brodé, collezione Alta Gioielleria "Tweed De Chanel", oro bianco 18 carati e diamanti. Bracciale Motif Russe, collezione Alta Gioielleria "Le Paris Russe De Chanel", oro bianco 18 carati e diamanti.
Maya Rudolph, indossava: Anello Con Spinello Comète, Alta Gioielleria, collezione «Comète», oro bianco 18 carati, diamanti, spinelli neri, Orecchini Comete Harmonie, Alta Gioielleria, «Collezione 1932», oro bianco 18 carati, diamanti, onice.
