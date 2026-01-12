Logo Tgcom24
Golden Globe.

Jo Squillo: Chanel Alta Gioielleria all'83° Golden Globe Awards

Sono molte le celebrità che indossano Alta Gioielleria Chanel all'83ª edizione dei Golden Globe Awards.

12 Gen 2026 - 08:00
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Selena Gomez, candidata al premio per la Migliore Interpretazione di un'Attrice in una Serie Televisiva - Musical o Comedy Award, ha indossato: orecchini Soleil Mademoiselle, Alta Gioielleria «Collezione 1932» in oro bianco 18 carati e diamanti. 

Anello Plume 1932, Alta Gioielleria collezione «Plume De Chanel», in oro bianco e diamanti. Anello Ruban, Alta Gioielleria «Les Intemporels De Chanel» in oro bianco 18 carati e diamanti. Anello Plume De Chanel, Alta Gioielleria collezione «Plume De Chanel», in oro bianco 18 carati e diamanti.

Rose Byrne, candidata al premio come Miglior Attrice in un Film - Musical o Commedia, ha indossato: Orecchini Tweed Frangé, collezione Alta Gioielleria "Tweed De Chanel", oro bianco 18 carati e diamanti; Anello Tweed Brodé, collezione Alta Gioielleria "Tweed De Chanel", oro bianco 18 carati e diamanti. Bracciale Motif Russe, collezione Alta Gioielleria "Le Paris Russe De Chanel", oro bianco 18 carati e diamanti.

Maya Rudolph, indossava: Anello Con Spinello Comète, Alta Gioielleria, collezione «Comète», oro bianco 18 carati, diamanti, spinelli neri, Orecchini Comete Harmonie, Alta Gioielleria, «Collezione 1932», oro bianco 18 carati, diamanti, onice.

© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

