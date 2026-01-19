Jo Squillo: Capodanno lunare 2026: Vivienne Westwood celebra l'Anno del Cavallo
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Vivienne Westwood celebra il 2026, Anno del Cavallo, con una speciale capsule collection.
© Ufficio stampa
In onore dell'anno del progresso e di inizi propizi, la collezione presenta motivi equestri, simboli di vitalità, ambizione e libertà.
La linea di gioielli è impreziosita da un raffinato motivo a forma di cavallo, elegantemente scolpito e riproposto su collane con catena a maglia larga, bracciali, orecchini a cerchio, a bottone e pendenti. Le creazioni, curate nei minimi dettagli, sono disponibili con placcatura in color oro o platino.
Le silhouette ready-to-wear presentano un'esclusiva araldica Horses and Orb, reinterpretazione di una stampa d’archivio della Maison sviluppata appositamente per la stagione. Una coppia di cavalli impennati che fiancheggiano l’iconico orb prende vita attraverso ricami su jersey, serigrafie sugli accessori e applicazioni su maglieria in floccato bordeaux, accostate all’opera “Wonderland” di Dominic Myatt. Una dinamica stampa con cavalli a dondolo, disponibile in due varianti colore, caratterizza i classici modelli in jersey.
In linea con lo spirito audace del nuovo anno, la collezione include una raffinata sciarpa quadrata in seta, decorata con un suggestivo motivo equino e proposta in due vivaci combinazioni di colore. Tra gli accessori spicca anche un accendino rosso a forma di cuore, impreziosito dal motivo orb in finitura dorata.
A completare la capsule, un orologio unisex in edizione limitata, caratterizzato da un quadrante testurizzato di ispirazione archivistica. La stampa trompe l’oeil Hair Print, introdotta per la prima volta nella collezione Vivienne Westwood Gold Label Primavera/Estate 1991 “Cut, Slash & Pull”, viene qui rielaborata per evocare la criniera fluente di un cavallo. Rifinito con logo personalizzato e stemma equino, l’orologio è disponibile in due versioni cromatiche: argentato con quadrante color crema e dorato con quadrante rosso. Ogni cassa in acciaio inossidabile è impressa con il proprio numero di serie.
La capsule collection dedicata al Capodanno lunare 2026 è disponibile nelle boutique Vivienne Westwood di tutto il mondo e sul sito ufficiale www.viviennewestwood.com.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa