Jo Squillo: BOUCHERON x The 83rd Golden Globes Awards
In occasione dell’83ª edizione dei Golden Globe Awards, tenutasi l’11 gennaio a Los Angeles, Colman Domingo, Jennifer Garner, Amy Poehler, Rashida Jones, Tramell Tillman, Zoey Deutch, Mila Kunis, Justine Lupe e Paul W. Downs hanno scelto di indossare creazioni di Maison Boucheron.
Jennifer Garner ha brillato con gli orecchini Chevron, in oro bianco, pavé di diamanti taglio brillante e diamanti taglio a goccia da 3 carati, l’anello Goutte, in oro bianco, pavé di diamanti taglio brillante, diamante taglio a goccia da 5,01 carati e perle, insieme all’anello Plume de Paon, in oro bianco, pavé di diamanti e zaffiro blu da 2,03 carati.
Colman Domingo, Friend of the Maison, ha indossato in esclusiva le spille della nuova collezione di Alta Gioielleria Histoire de Style, che sarà presentata il 26 gennaio 2026 a Parigi durante la settimana dell’Haute Couture, l’anello Quatre Black Edition, in oro bianco, pavé di diamanti e PVD nero, l’anello Quatre Black Edition, in oro bianco e PVD nero, e l’ear clip Quatre Radiant Edition, in oro bianco e pavé di diamanti.
Amy Poehler era radiosa con la collana Serpent Bohème Solarité multi-motifs, in oro bianco e pavé di diamanti, il bracciale e gli orecchini Serpent Bohème, in oro bianco e pavé di diamanti e l’anello Serpent Bohème a 3 motivi, sempre in oro bianco e pavé di diamanti.
Rashida Jones ha indossato gli orecchini Vendôme Liseré, in oro bianco, pavé di diamanti taglio brillante, diamanti taglio a goccia da 2,02 e 2,05 carati, e laccatura nera, l’anello Vendôme Liseré, in oro bianco, pavé di diamanti taglio brillante e diamante taglio smeraldo da 4,01 carati, l’ear clip Quatre Radiant Edition, in oro bianco e pavé di diamanti, e l’anello Plume de Paon, in oro bianco, pavé di diamanti taglio brillante e diamante taglio rosa.
Tramell Tillman era raggiante con la spilla Plume de Paon XL, parte del bracciale multi-wear, in oro bianco e pavé di diamanti, l’anello Quatre Black Edition, in oro bianco, pavé di diamanti e PVD nero, l’anello e la fede Quatre Radiant Edition, in oro bianco e pavé di diamanti, e la fede Godron, in platino.
Zoey Deutch era radiosa con gli orecchini Vendôme Liseré, in oro bianco, pavé di diamanti con diamanti taglio a goccia e laccatura nera, insieme all’orologio Vendôme Liseré, in oro bianco, pavé di diamanti e laccatura nera.
Mila Kunis ha brillato con gli orecchini Serpent Bohème Vintage, in oro giallo e pavé di diamanti, l’anello Serpent Bohème toi et moi, in oro giallo e pavé di diamanti, insieme all’anello Serpent Bohème a 3 motivi, in oro giallo e pavé di diamanti.
Justine Lupe ha indossato gli orecchini Hopi, the Hummingbird, in oro bianco, pavé di diamanti, morganiti e laccatura nera, insieme agli anelli Plume de Paon, in oro bianco e pavé di diamanti.
Paul W. Downs era raggiante con la spilla Roseau, della collezione di Alta Gioielleria Histoire de Style, Untamed Nature, in oro bianco e pavé di diamanti.
