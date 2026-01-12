Jo Squillo: BOUCHERON x The 83rd Golden Globes Awards

Rashida Jones ha indossato gli orecchini Vendôme Liseré, in oro bianco, pavé di diamanti taglio brillante, diamanti taglio a goccia da 2,02 e 2,05 carati, e laccatura nera, l’anello Vendôme Liseré, in oro bianco, pavé di diamanti taglio brillante e diamante taglio smeraldo da 4,01 carati, l’ear clip Quatre Radiant Edition, in oro bianco e pavé di diamanti, e l’anello Plume de Paon, in oro bianco, pavé di diamanti taglio brillante e diamante taglio rosa.