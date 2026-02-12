Jo Squillo: Beyond the tux: i trendsetter della moda affrontano in silenzio la maledizione del “completo noioso”

Pochi comprendono questo equilibrio meglio del direttore di moda globale e stilista delle celebrità Taiwo Meghoma, che ha silenziosamente riformulato il modo in cui gli uomini famosi si approcciano all'abbigliamento di alto profilo. Prendiamo il più grande spettacolo di moda dell'anno: il Met Gala. Considerando il tema del 2025, Superfine: Tailoring Black Style, Meghoma ha sottolineato l'importanza di navigare il confine tra apprezzamento culturale e appropriazione, dimostrando che quando le immagini audaci sono fondate sul significato, l'abbigliamento maschile può essere non solo sorprendente, ma rispettoso e d'impatto. Questa filosofia è alla base del suo approccio per tutti i clienti e tutte le occasioni.