Jo Squillo: Aspettando Milano Cortina 2026, EA7 Emporio Armani avvia una serie di iniziative in città

EA7 farà vivere lo spirito Olimpico anche nelle settimane successive. Saranno molte le iniziative in città per tutta la durata delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.

In un’area dedicata della Triennale, installazioni e contenuti multimediali racconteranno l’evoluzione della collaborazione tra il marchio e l’Italia Team, iniziata nel 2012, mentre in piazza Duca d’Aosta sorgerà Casa EA7, dove sarà possibile rivedere i momenti salienti delle gare del giorno precedente, immergendosi nell’atmosfera della manifestazione grazie a photobooth dedicati. Casa EA7 diventerà un hub di incontri e racconti sportivi, con contenuti video e podcast, che vedranno il coinvolgimento di atleti, tecnici e ospiti d’eccezione. Infine, presso l’Armani Hotel, nei menu dell’Armani/Ristorante e del Bamboo Bar verrà inserita una selezione di cocktail, un dessert e alcuni piatti della colazione a tema; sempre presso il Bamboo Bar, sarà possibile seguire le gare.

Visitando tutti e quattro i punti di interesse EA7 in cui prendono forma le diverse attivazioni – store Emporio Armani, Triennale, Casa EA7 in piazza Duca d’Aosta e Armani Hotel – il pubblico potrà vivere il percorso EA7 SLALOM URBANO. La raccolta dei timbri di presenza lungo le varie tappe consentirà di ricevere un omaggio, disponibile presso lo store Emporio Armani Milano di via Manzoni 31.