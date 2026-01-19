Jo Squillo: Aspettando Milano Cortina 2026, EA7 Emporio Armani avvia una serie di iniziative in città

Il brand firmerà le divise ufficiali che gli atleti indosseranno durante la cerimonia inaugurale del 6 febbraio presso lo Stadio di San Siro.
A poche settimane dall’inizio dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, prende il via il coinvolgimento di EA7 Emporio Armani – Partner della Fondazione Milano Cortina 2026 e Official Outfitter dell’Italia Team. EA7 Emporio Armani ricoprirà anche il ruolo di Olympic and Paralympic Eyewear Partner di Milano Cortina 2026, con il lancio della campagna pubblicitaria realizzata con Sofia Goggia come testimonial.
Lo store Emporio Armani Milano é stato completamente trasformato per trasmettere l’energia dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 e raccontare attraverso un’esperienza immersiva il ruolo e la visione del brand. A partire dalla facciata illuminata da uno scenografico gioco di luci, al grande cubo di ghiaccio posizionato in via Croce Rossa che, sciogliendosi lentamente, svelerà le divise dell’Italia Team. All’interno, suoni, profumi, immagini e LEDwall hanno accompagnato i diversi momenti della serata, fino alla presentazione in anteprima della nuova campagna video dedicata agli atleti Olimpici e Paralimpici dell' Italia Team. Installazioni interattive, una performance dal vivo e un DJ set di Shablo hanno concluso l’evento.
EA7 farà vivere lo spirito Olimpico anche nelle settimane successive. Saranno molte le iniziative in città per tutta la durata delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.
In un’area dedicata della Triennale, installazioni e contenuti multimediali racconteranno l’evoluzione della collaborazione tra il marchio e l’Italia Team, iniziata nel 2012, mentre in piazza Duca d’Aosta sorgerà Casa EA7, dove sarà possibile rivedere i momenti salienti delle gare del giorno precedente, immergendosi nell’atmosfera della manifestazione grazie a photobooth dedicati. Casa EA7 diventerà un hub di incontri e racconti sportivi, con contenuti video e podcast, che vedranno il coinvolgimento di atleti, tecnici e ospiti d’eccezione. Infine, presso l’Armani Hotel, nei menu dell’Armani/Ristorante e del Bamboo Bar verrà inserita una selezione di cocktail, un dessert e alcuni piatti della colazione a tema; sempre presso il Bamboo Bar, sarà possibile seguire le gare.
Visitando tutti e quattro i punti di interesse EA7 in cui prendono forma le diverse attivazioni – store Emporio Armani, Triennale, Casa EA7 in piazza Duca d’Aosta e Armani Hotel – il pubblico potrà vivere il percorso EA7 SLALOM URBANO. La raccolta dei timbri di presenza lungo le varie tappe consentirà di ricevere un omaggio, disponibile presso lo store Emporio Armani Milano di via Manzoni 31.