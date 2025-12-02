Jo Squillo: Anya Taylor-Joy al 22° Marrakech International Film Festival vestita Dior

© Ufficio stampa
In occasione della 22ª edizione del Marrakech International Film Festival, l’attrice e icona di stile Anya Taylor-Joy ha illuminato il red carpet indossando una creazione esclusiva della Maison Dior, confermando ancora una volta il suo ruolo come una delle presenze più eleganti e magnetiche del panorama cinematografico internazionale.
Per la serata di gala, Anya Taylor-Joy ha scelto un look Dior disegnato da Maria Grazia Chiuri, caratterizzato da un equilibrio perfetto tra raffinatezza moderna e suggestioni couture. L’abito ha esaltato la figura slanciata dell’attrice, aggiungendo un tocco etereo al prestigioso tappeto rosso di Marrakech.
A completare l’ensemble, l’attrice ha indossato accessori Dior coordinati e un make-up luminoso ispirato alle tonalità calde della città marocchina. Il risultato è stato un look sofisticato, ricco di personalità e perfettamente coerente con la visione stilistica della Maison.
La presenza di Anya Taylor-Joy al Festival sottolinea la continua collaborazione tra l’attrice e Dior, un dialogo creativo che negli ultimi anni ha dato vita a momenti iconici sui red carpet internazionali.
“Indossare Dior per una serata così speciale è un onore. Amo l’eleganza senza tempo e la forza femminile che i loro abiti evocano,” ha dichiarato Anya Taylor-Joy.