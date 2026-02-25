Jo Squillo: Alberta Ferretti, la collezione FW 26-27

La nuova collezione esplora un equilibrio sofisticato tra forza e delicatezza, attraverso silhouette fluide, costruzioni sartoriali precise e una ricerca tessile raffinata. I materiali, selezionati con attenzione, enfatizzano movimento e tridimensionalità, mentre la palette cromatica attraversa tonalità profonde e sfumature luminose, riflettendo una visione moderna della femminilità contemporanea.