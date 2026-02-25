Jo Squillo: Alberta Ferretti, la collezione FW 26-27
In occasione della Milano Fashion Week Women’s Collection Fall/Winter 2026-2027, Alberta Ferretti presenta la nuova collezione donna Fall Winter 2026-2027 presso Palazzo Donizetti, sede storica della maison nel cuore di Milano. La presentazione si inserisce nel calendario ufficiale della settimana della moda, che dal 24 febbraio al 2 marzo riunisce i principali protagonisti del sistema moda internazionale.
Firmata dal direttore creativo Lorenzo Serafini, la collezione rappresenta un’evoluzione contemporanea del linguaggio estetico della maison, riaffermandone i valori fondanti: femminilità, leggerezza e sensibilità sartoriale. La presentazione milanese segue il debutto della collezione in un contesto internazionale, segnando un ritorno simbolico alle radici del brand e al suo dialogo privilegiato con la città di Milano.
La nuova collezione esplora un equilibrio sofisticato tra forza e delicatezza, attraverso silhouette fluide, costruzioni sartoriali precise e una ricerca tessile raffinata. I materiali, selezionati con attenzione, enfatizzano movimento e tridimensionalità, mentre la palette cromatica attraversa tonalità profonde e sfumature luminose, riflettendo una visione moderna della femminilità contemporanea.
La presentazione sottolinea l’impegno continuo della maison nel valorizzare l’artigianalità italiana e la sua capacità di interpretare il presente attraverso un linguaggio stilistico distintivo, coerente con la sua identità e proiettato verso il futuro.
Milano, capitale internazionale della moda, continua a rappresentare il contesto naturale per l’espressione creativa di Alberta Ferretti, confermando il ruolo della città come piattaforma globale di innovazione, talento e cultura fashion.